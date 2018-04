Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Anzeige

Lauda-Königshofen.Bei einer Kollision eines Personenwagens mit einem Pedelec-Fahrrad wurde die 82-jährige Radfahrerin am Mittwochvormittag schwer verletzt.

Eine 58-Jährige war gegen 10.20 Uhr mit ihrem Toyota auf der Brückenstraße in Lauda-Königshofen in Fahrtrichtung Buchlerstraße unterwegs. Die Kreuzung Würzburger Straße/Brückenstraße/Buchlerstraße wollte sie geradeaus überqueren. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt der Pedelec-Fahrerin, die keinen Helm trug. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 82-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2300 Euro.