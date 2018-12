Personalentwicklung ist allen ein Dorn im Auge

Lauda-Königshofen.Traditionell bewerten die Vorsitzenden der Fraktionen im Gemeinderat vor der Beschlussfassung den neuen Haushalt, geben Anregungen, schildern ihre Sichtweise, sparen aber auch nicht mit Kritik.

Marco Hess (CDU): Bei aller Freude über das Erreichte in den letzten Jahren, Hess nannte dazu einige Beispiele, gebe es auch kritische Entwicklungen. Hess erwähnte dabei die Diskussion um die „Bodenverbesserungsanlage“. Hier sei man mit dem Runden Tisch auf einem guten Weg, einen Alternativstandort zu finden. „Offensichtlich ist aber wohl das Bestreben da, das Thema als Wahlkampfschlager zu verwenden und dabei die Verantwortung in Richtung CDU zu schieben. Das ist nicht in Ordnung. Die Entscheidungsbefugnis lag bei der Kommune und beim Kreis.“

Als Konsequenz habe seine Fraktion bei der Stadtverwaltung beantragt, die Hauptsatzung dahingehend anzupassen, „dass Stellungnahmen zu BImSch-Verfahren künftig zu Angelegenheiten des Technischen Ausschusses bzw. Gemeinderates werden.“

Die Personalkostenentwicklung müsse beobachtet werden, „denn wir sind an einer Grenze für unsere Stadtgröße angelangt.“ Vorgesehene Projekte, wie etwa die Bahnunterführung Nord, müssten abgearbeitet und keine neuen Maßnahmen mehr begonnen werden, so Hess weiter. Er mahnte die Verwaltung, weiter sparsam zu haushalten „und nicht übermütig zu werden.“ Die aktuelle Finanzlage ermögliche es aber, die Stadtentwicklung weiter umzusetzen.

Zur prognostizierten Verschuldung seien drei Punkte zu erwähnen: 1. Knapp 2,6 Millionen Euro müssten 2019 neu etaisiert werden, da in 2018 keine Realisierung oder Abrechnung erfolgte. „Es dürfen ja keine Haushaltsreste mehr gebildet werden.“

2. Die Förderungen, besonders für Königshofen und Lauda, seien noch gar nicht abgebildet. „Auch hier sehen wir Potenzial für ein weiteres dickeres Plus“, so Hess weiter, der zudem daran erinnerte, dass für 2018 über fünf Millionen Euro Neuverschuldung vorgesehen waren, bisher aber noch keine Schulden aufgenommen worden seien. Von 2004 bis 2017 seien zudem mehr als 28 Millionen Euro im Ist mehr abgerechnet worden, als geplant. Es können also keine Rede vom „Untergang“ sein. Hess riet zudem, die eine oder andere geplante Maßnahme in 2019 zu strecken oder aus Kostengründen zu schieben. Seine Fraktion bekenne sich klar zur Stärkung der Kindergärten und Schulen und stehe hinter den im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen Maßnahmen.

Hubert Segeritz (Freie Bürgerliste): Der Fraktionsvorsitzende griff zunächst ebenfalls das Thema Bodenverbesserungsanlage in Gerlachsheim auf. Hier sei („nicht zum ersten Mal“) viel Vertrauen verspielt worden „und zudem werden zigtausende Euro Steuergeld für Dinge wie den Runden Tisch ausgegeben, die anderswo im Vorfeld einvernehmlich geregelt werden“, spielte Segeritz auf die Nachbarstadt Tauberbischofsheim an. Segeritz appellierte an Bürgermeister Maertens: „Bauen Sie verlorenes Vertrauen auf, indem Sie ihren Entscheidungsspielraum nicht bis an den Rand des Möglichen ausreizen, sondern informieren Sie uns vor allen wichtigen Entscheidungen und beziehen Sie uns dabei mit ein.“

Segeritz warnte erneut vor wachsenden Schulden, „die in den kommenden zwei Jahren von jetzt 13 auf 28 Millionen Euro zunehmen. Unsere Pro-Kopf-Verschuldung wird von rund 900 auf fast 1500 Euro steigen, falls wir alle Investitionen umsetzen und die Einnahmen und Ausgaben 2019 wie geplant steigen.“ Auch seine Fraktion spreche sich einhellig zu Investitionen im Bildungsbereich sowie für die Sanierung des Bahngeländes Ost in Lauda aus, ebenso wie für die Verbesserung der Ausstattung der Feuerwehren und die Sanierung der Ortstraßen.

Zum Personalstand bei der Stadtverwaltung äußerte sich Segeritz kritisch, denn „der hat seit 2014 kontinuierlich zugenommen und wird mit etwa 125 Stellen 2019 voraussichtlich einen neuen Höchststand erreichen. Hier ist das Ende der Fahnenstange erreicht!“ Die neue Stelle eines Landschaftspflegers sei allerdings sehr wichtig.

Zehn Jahre Wachstum würden bedeuten, so Segeritz weiter, dass irgendwann auch eine Rezession komme. Erste Anzeichen gebe es schon. Der langfristige Kurs sollte deshalb immer wieder kontrolliert werden, „sonst geraten wir in eine Schuldenfalle.“

Er regte deshalb einen „Worst- Case-Plan“ an, falls die Steuereinnahmen nicht, wie erwartet, steigen würden. „Nach den Zahlen des Haushalts 2019 bestehe die Gefahr, dass das Basiskapital der Stadt mittelfristig negativ werde und die künftigen Haushalte von der Aufsichtsbehörde nur unter Auflagen genehmigt werden. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten, dass es dazu nicht kommt“, so Segeritz abschließend.

Siegfried Neumann (SPD/Freie Bürger): Er machte zunächst ebenfalls Konjunkturrisiken aus und blickte gleichzeitig auf die Entwicklung des Schuldenstandes, die ungebremst sei. „Wir verschulden von Ende 2017 bis Ende 2022 von 9,7 Millionen auf über 29,1 Millionen Euro um das Dreifache. Da können wir so nicht zustimmen und fordern deshalb eine Streckung auf weitere sieben Jahre.“ Die neue Bahnunterführung Nord sei angesichts dieser Zahlen „Träumerei“.

Neumann beleuchtete zudem den Cashflow, die Höhe des Selbstfinanzierungsgrads der Stadt, und machte auch hier einen erheblichen Schuldenanstieg in den kommenden Jahren aus. Neumann folgerte daraus, dass der sinkende Cashflow zurückgehende Finanzkraft signalisiere. Die Ungewissheit über die Höhe der Abschreibungen bedeute, „dass wir erhebliche Haushaltsrisiken in Kauf nehmen müssen.“

Auch Neumann forderte „angesichts der aktuell geplanten 30 Millionen Euro Schulden im Jahr 2022, die Verschiebung von Investitionen oder gar ihre Streichung, insbesondere der neuen Bahnunterführung Nord.

Zum wiederholten Mal kritisierte Neumann für seine Fraktion ebenso die steigende Personalentwicklung, „die eine Folge der völlig verkorksten Verwaltungsreform von Hauser und Bürgermeister Maertens ist.“ Bereits im letzten Jahr habe sich die Gemeinderatsmehrheit einer unvertretbaren kostspieligen Ausweitung des Stellenplans widersetzt und ein Jahr später stehen wir vor dem gleichen Problem.“ Eine der Hauptursachen für die ständigen Forderungen nach neuen Stellen sei der Kardinalfehler im Verwaltungsaufbau der Stadt.

Neumann forderte, die neue Stelle für die Landespflege aus dem Stellenplan durch Umschichtungs- und Rationalisierungsmaßnahmen zu gewinnen, ohne dass die Stellenzahl erhöht werde.

Abschließend ging Neumann noch mal auf die Vertagung der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2018 sowie die Auseinandersetzung der Verwaltung mit der Bevölkerung bei der Bodenaufbereitungsanlage ein. Er hoffe, dass der Runde Tisch eine zukunftsweisende Lösung finde, deren Standort seine Fraktion aber nicht im Gewann „Pfützenäcker“ in Gerlachsheim sehe. thos

