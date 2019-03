„Pioniere des Wandels“

Gerlachsheim.Birte Vehrs stellt am Sonntag, 10. März, von 18 bis 21 Uhr die Online-Konferenz „Pioneers of Change“ in der WeinLese in Gerlachsheim, Lindenstraße 28, vor. An diesem Abend wird über Beamer ein einstündiges Interview gezeigt, und anschließend findet ein Austausch dazu statt. „Lerne von Pionieren wie wir die Welt von morgen gestalten können“, darum geht es Martin Kirchner aus Österreich, der im letzten Jahr bei einer vergleichbaren Online-Veranstaltung 20 000 Teilnehmer im deutschsprachigen Raum versammelt hatte. Damit sich Interessierte auch vor Ort vernetzen können, hat Birte Vehrs die Gruppe der Tauberpioniere gegründet. Die Gruppe trifft sich seit über einem Jahr regelmäßig und hat inzwischen rund 20 Teilnehmer. Es geht dabei um Wandel von innen nach außen, um neue Formen der Kommunikation, um Projekte im Taubertal und um ermutigenden Austausch. Alle Interessierten sind willkommen. Anmeldungen für Sonntag, 10. März, sind unter birte.vehrs@gmx.de möglich, eine Teilnahme ist aber auch spontan möglich.

