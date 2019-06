Pkw auf Parkplatz beschädigt

Lauda.Die Besitzerin eines Skoda Fabia verständigte am Samstag die Polizei, nachdem sie an ihrem Pkw Beschädigungen feststellte. Die Frau stellte ihr Auto gegen 19.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Badstraße in Lauda ab. Als sie um 19.55 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen im Bereich des Kotflügels vorne links, an der Motorhaube und an der linken hinteren Türe fest.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in der Nähe des beschädigten Pkws eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer von ihnen stieg danach über die Beifahrerseite in einen dunklen Pkw, welcher direkt neben dem Skoda geparkt war, ein.

Auf der Fahrerseite saß wohl eine Frau, die kurz danach das Auto startete und davon fuhr. Ob dieser Vorfall mit den Beschädigungen an dem Skoda etwas zu tun hat, ist bislang noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Sie sollen sich unter der 09343/62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen melden. pol

