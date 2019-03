Pkw gestreift und geflüchtet

Lauda.Einfach weitergefahren ist ein Unbekannter mit seinem Pkw, nachdem er im Begegnungsverkehr einen Mercedes eines 36-Jährigen touchierte. Am Mittwoch befuhr der 36-Jährige mit seinem Auto die Becksteiner Straße in Fahrtrichtung Königshofen. Kurz nach der Abzweigung in Fahrtrichtung Oberlauda, kam ihm ein roter Pkw entgegen. Hierbei kam es zur Berührung der Außenspiegel der beiden Fahrzeuge, so dass sie beschädigt wurden. Der 36-Jährige fuhr sofort rechts ran, um nach dem Schaden zu schauen. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht weiter darum. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen rotem Fahrzeug geben können. Hinweise werden unter Telefon 0 93 41 / 8 10 vom Polizeirevier Tauberbischofsheim entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019