Pörnergarten soll als Parkanlage realisiert werden

Im weiteren Verlauf des Gäßleinsweges zwischen Bahnhofstraße und Josef-Schmitt-Straße überzeugten sich die Stadträte davon, dass von den Zusagen an den Laudaer Gewerbeverein im Rahmen der Neuansiedlung von Märkten in der Tauberstraße, diesen Bereich attraktiver zu gestalten, bisher noch keine Fortschritte erzielt wurden.

Somit ist es für die Kunden des Taubercenters in der Tauberstraße weiterhin recht unattraktiv, die Geschäfte in der Innenstadt fußläufig zu erkunden.

An der Ecke zur Becksteiner Straße wurde der Pörnergarten besichtigt. Der hier zu entstehende Park solle nun endlich zeitnah in Angriff genommen werden, wie Fraktionsvorsitzender Marco Hess einwarf. Klaus Vierneisel ergänzte, dass der ehemalige Park in der Luisenstraße durch den Bau des Johann-Bernhard-Meyer Altenheimes aufgegeben wurde.

Als letzten Punkt wurde die Eichwaldstraße mit Julius-Echter-Straße besichtigt. Beide Straßen sind in einem schlechten Zustand und insbesondere die Gehwege stellen für gehbehinderte Fußgänger durch den unebenen Belag eine Gefahr dar. Auch sollte hier durch Fahrbahnmarkierungen für eine geregelte Parksituation gesorgt werden. Aufgegriffen wurden bei der Begehung auch die geplante Bahnunterführung Nord sowie das städtebauliche Sanierungsgebiet am Bahnhof in Lauda.

Im Anschluss an die Begehung fand sich die Fraktion zur regulären Fraktionssitzung ein. Dabei wurden die aktuellen kommunalpolitischen Themen besprochen. Fraktionsvorsitzender Marco Hess betonte, dass mit den Themen Sanierung St.-Markus-Straße in Unterbalbach und das von der CDU-Fraktion beantragte Schulstarterset den Gemeinderat passieren oder auch mit Blick auf die Juli-Sitzung das Feuerwehrgerätehaus in Messelhausen oder die Baugebiete in Oberbalbach und Marbach grünes Licht durch den Gemeinderat erfahren sollen.

„Alles Projekte aus unseren Haushaltsanträgen für 2018“, bilanzierte der Fraktionsvorsitzende abschließend. cdu

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.06.2018