Politikverdrossenheit – wen wundert’s?

Mit mehreren Einwohnern Gerlachsheims waren wir am Dienstag morgen beim Umweltschutzamt im Landratsamt in Tauberbischofsheim, um Einsicht zu nehmen in das Lärmgutachten, das mit Grundlage war für die Genehmigung der so genannten „Bodenverbesserungsanlage“ der Firma Konrad-Bau. Dabei war auch die Rede davon, dass schon viele Menschen Widerspruch eingelegt haben, was für die Behörde sehr zeitraubende Arbeit bedeute. Jeder einzelne Widerspruch müsse ja geprüft werden. Wenn dem Widerspruch nicht abgeholfen werden kann, wenn also die Widerspruchsgründe für das Umweltschutzamt nicht stichhaltig erscheinen, geht das Schreiben zur weiteren Prüfung an das Regierungspräsidium in Stuttgart.

Eher nebenbei erfuhren wir da, dass von all denjenigen, die als ihr gutes Recht Widerspruch eingelegt haben, bei Weiterleitung zum RP Gebühren anfallen werden, die im dreistelligen Bereich liegen können.

Über persönliche Einwendungen hinaus haben 180 Einwohner Gerlachsheims bisher schon bei einer Unterschriften-Sammlung eine Widerspruchserklärung unterschrieben. Diese Listen wollten wir beim Landratsamt abgeben, haben sie unter diesen Voraussetzungen aber gleich wieder mitgenommen.