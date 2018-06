Polizei sucht dringend Zeugen

Anzeige

Gerlachsheim/Distelhausen.Hinweise zu einer Straßengefährdung auf der B 290 zwischen Distelhausen und Gerlachsheim erhofft sich der Polizeiposten Lauda-Königshofen. Am Donnerstag gegen 14.50 Uhr musste eine 18-jährige Lenkerin eines Renault Twingo aufgrund der Fahrweise des Fahrers eines schwarzen VW-EOS mit TBB-Kennzeichen ihr Fahrzeug voll abbremsen. Der Fahrer des VW überholte kurz vor der Verengung von zwei auf einen Fahrstreifen über die Sperrfläche und die Gegenfahrbahn einen Lkw und den Pkw der 18-Jährigen. Da er sich zwischen deren Twingo und einem davor fahrenden VW Polo drängelte, musste diese ihren Renault voll abbremsen. Der Fahrer des VW-EOS fuhr weiter bis zum Bahnhof Lauda und fiel auf diesem Weg auch weiter durch eine sehr aggressive Fahrweise auf. In der Bahnhofstraße soll es im Bereich eines Fotogeschäfts zur Gefährdung von Fußgängern gekommen sein. Zeugen der Fahrweise oder weitere Geschädigte sollen sich mit dem Polizeiposten Lauda unter 0 93 43 /6 21 30 in Verbindung setzen. pol