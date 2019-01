Polizei sucht Lkw-Fahrer als Zeugen

Lauda-Königshofen.Die Polizei sucht nach einem Vorfall am Mittwoch, 16. Januar, bei Lauda-Königshofen, einen Lkw-Fahrer als Zeugen. Kurz nach 9 Uhr war eine 53-Jährige von Lauda in Richtung Sachsenflur unterwegs. Vor ihr fuhr ein zunächst Unbekannter mit einem schwarzen Mercedes sehr langsam. Sein Wagen fuhr erkennbar Schlangenlinien. Als die Frau überholen wollte, gab der Mercedesfahrer Gas, so dass sie abbrechen musste. Danach verringerte sich die Geschwindigkeit des Daimlers wieder deutlich, so dass sie ein zweites Mal zum Überholen ansetzte. Da er wieder beschleunigte, zog sich das Überholmanöver in die Länge und es kam beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Fahrer des weißen Lasters verhinderte den Unfall, indem er stark abbremste.

