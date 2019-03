Polizistenalltag auf der Spur

Lauda-Königshofen.Welches Kind träumt nicht davon, einmal einen Streifenwagen zu besichtigen, die eigenen Fingerabdrücke zu nehmen oder spannende Erzählungen und Geschichten aus dem Alltag eines echten Polizisten zu hören? Am Donnerstag, 4. April, kann dieser Traum in Erfüllung gehen. Um 14.30 Uhr zeigt das Team des „Kinomobil Baden-Württemberg“ im Caritassaal Lauda (Schillerstraße 14 a) den Trickfilm „Kommissar Gordon und Buffy“. Im Anschluss stellen Vertreter des Polizeipräsidiums Heilbronn ihre vielseitige Arbeit vor. Die kleinen Besucher erwartet also ein erlebnisreicher Nachmittag rund um die kleinen und großen Aufgaben eines Polizisten.

Zum Inhalt des Films: Im tiefverschneiten Wald treibt ein Nüssedieb sein Unwesen. Kommissar Gordon muss versuchen, den Dieb zu finden. Allein ist das aber ganz schön schwierig. Kommissar Gordon ist zwar brillant, aber auch schon alt. Da ist es gut, dass er der Maus Buffy begegnet. Gemeinsam bilden sie ein super Ermittlerteam und lösen jeden Fall! Der Film hat eine Länge von 67 Minuten. Im Anschluss werden um 17 Uhr „Chaos im Netz“, die rasante Fortsetzung von „Ralph reicht’s“, und um 20 Uhr die Verfilmung der Autobiografie von Hape Kerkeling „Der Junge muss mal an die frische Luft“ gezeigt. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019