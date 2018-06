Prächtige Stimmung mit dem Udo-Lindenberg-Double

Anzeige

Dennoch waren abermals mehrere hundert Besucher zu verzeichnen, darunter neben Schülern, Eltern und Lehrern auch wieder viele Ehemalige und sonstige mit der Schule verbundenen Personen.

Den Auftakt machte die Trommelgruppen-AG der GMS, gefolgt von einer Begrüßung durch Tobias Haas, ehemaliger GMS-Schüler, der als derzeitiger Student in Berlin gleichzeitig für SAT1 arbeitet und dort bereits mehrmals als Interviewer in dem TV-Sender zu sehen war. In einem kurzen Interview stellte Haas die neue Schulleiterin Natalie Ederer sowie Gisela Keck-Heirich vor, die vor zwei Jahrzehnten zu den damaligen Hauptinitiatoren und Vorständen des Fördervereins zählte.

Zwischen den von einem DJ aufgelegten Oldies präsentierten insgesamt über 100 Akteurinnen der Narrengesellschaft „Strumpfkapp Ahoi“ Lauda mit ihren vier Gardegruppen „Listige Elfen“, „Strumpfkäppli“, „Juniorengarde“ und „die Aktiven“ nebst zahlreicher Tanzmariechen mitreißende Sommertanzeinlagen. Für die Bewirtung sorgte ein ehrenamtliches Team mit Getränken sowie mit kalten und warmen Speisen, zudem ein Wein- und Sektstand der Becksteiner Winzer eG.

Einer der Höhepunkte des stimmungsvollen Abends war die mitreißend temperamentvolle und begeisternde Show des offiziellen Udo-Lindenberg-Doubles Rudi Wartha aus Lauda-Königshofen. Der „Panik-Pate“ präsentierte bei seinem Auftritt insbesondere die größten Lindenberg-Hits wie unter anderem „Du spieltest Cello“, „Sonderzug nach Pankow“ und „Alles klar auf der Andrea Doria“. Besonders festlich war, als er im Duett mit der jungen Luisa Waldecker und begleitet von zahlreichen „Tanzmariechen“ der Narrengesellschaft Lauda, die brennende Kerzen in ihren Händen hielten, den Klassiker „Wozu sind Kriege da“ sang.

Ein weiteres Duett bot der „Panik-Pate“ mit Elke Maria Schreck, Schatzmeisterin und Geschäftsführerin des GMS-Fördervereins, bei „Hinter dem Horizont geht’s weiter“, bevor er noch mit einigen Zugaben wie „Reeperbahn“ die heiße Stimmung am Laufen hielt.

Seit rund 15 Jahren begebe er sich immer wieder mit Udo Lindenberg auf Tour, nachdem ihn dieser damals in Weimar erstmals auf die Bühne geholt hatte, berichtete Wartha in einem Interviewgespräch mit Moderator Haas. „Es sind nicht alle Menschen auf der Sonnenseite des Lebens“, gab er zudem in Hinblick auf Betroffene zu Bedenken, die aufgrund von Organerkrankungen auf Therapiemaßnahmen wie etwa Dialyse und vor allem auch auf Organspenden angewiesen seien. Er selber sei sieben Jahre lang Dialysepatient gewesen, habe jedoch das Glück gehabt, eine Spenderniere zu erhalten. „Sonst wäre ich heute nicht hier“, berichtete er.

Werbung für Organspenden

„Auf eine Million Einwohner kommen zehn Organspenden – das ist fast wie ein Sechser im Lotto“, bezifferte Wartha quantitativ die Notwendigkeit möglichst vieler Spendenbereitschaften, für die er einhergehend warb. Die Politik unternehme nur wenig dagegen, dass täglich im Durchschnitt drei Menschen sterben müssten, weil es zu wenig Organspender gebe.

Gleichzeitig sammelte Wartha an dem Abend während der Oldie-Party Geldspenden für die Deutsche Nierenstiftung. „Nimm das Leben in deine Hand und mach jeden Tag zu einem Feiertag“, lautete eine Devise des Lindenberg-Doubles, der immer wieder bei der GMS in Schulklassen über die Thematik von Organspenden informiert und Schüler dafür zu sensibilisieren versucht.

Wie Elke Maria Schreck und die stellvertretende Vorsitzende Elke Rappert anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Fördervereins mitteilten, vermochte dieser durch seine seit 1999 jährlich veranstalteten Oldiepartys und aus generierten Spenden die Schule, die Kinder und Projekte mit insgesamt etwa 80 000 Euro zu unterstützen, wobei alle Standorte der GMS berücksichtigt werden konnten. pdw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.06.2018