Produktion "auf Teufel komm raus"

Main-Tauber-Kreis.Es ist selbstverständlich: In einer begrenzten Welt kann es kein unbegrenztes stoffliches Wachstum geben. Die Welt hält den bisherigen Verbrauch an Naturressourcen nicht mehr aus. Trotzdem ist in der Gesellschaft Wachstum ein Zauberwort. Schrumpfung dagegen wird im Alltagsbewusstein als Krise und Rezession wahrgenommen. Werner Rätz, Mitglied im Attac-Koordinierungskreis, ist sich jedoch

...