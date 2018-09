Projekt mit Hintergedanken

Das vor fast genau einem Jahr von der Firma ISEK vorgestellte Sanierungskonzept „Vorstadt / Eisenbahnstraße“ beginnt nun seine ersten, kleinen „Früchte“ zu tragen. Sofern sich die Teilnehmer dieser Präsentation noch erinnern können, war von dem Erwerb des Lagerhauses und der Umwandlung in eine Wohneinheit damals noch keinerlei Rede – bewusst oder noch nicht „geplant“, aber seit eineinhalb Jahren in Besitz der Stadt.

Gewiss ist dies ein Profit für die Vorstadt Königshofens und die „verwahrloste“ Eisenbahnstraße, über die sich sogar die Radtouristen mokieren.

Ebenfalls kann sich der Bürger über neu geschaffenen Wohnraum freuen, in einem der wenigen Bereiche, wo dies noch möglich ist, während dies an anderer Stelle durch ein umstrittenes „Bauprojekt“ seit Jahren, sogar Jahrzehnten, blockiert wird.

Über die Qualität dieser Wohneinheiten lässt sich streiten, liegen sie doch neben der Bahnstrecke und der damit verbundenen Lärmbelästigung und auch sonst wenig „wohnlichen Gegend“ gegenüber dem Gewerbegebiet Fabrikstraße.

Das am Montag in einer Technischen Ausschusssitzung fast einstimmig verabschiedete Projekt (es ließen sich einige Stadträte entschuldigen und vertreten), lässt vermuten, dass der Bürger wieder im Vorfeld nicht informiert wurde. Die Forcierung der Vorstadt, mit Dringlichkeit der Eisenbahnstraße, ist das Lieblingskind unseres Bürgermeisters, das er nicht ohne Hintergedanken verfolgt.

Als „Gegenleistung“ kommen seitens unseres Herrn Bürgermeisters und seinen Gefolgsleuten nur Blockaden. Ein dringend erforderlicher Lebensmittelmarkt mit Vollsortiment gehöre nicht nach Königshofen, weil er dort unpassend, wohnraumsiedlich nicht integriert und „fußnah“ nicht zu erreichen sei.

Vielleicht erreichen ältere Mitbewohner die Lebensmittelmärkte in Lauda „fußnah“. Man kann vermuten, dass durch den Erwerb eines Areals am Wörth dort noch ein weiterer Lebensmittelmarkt in Planung ist.

Dieses „Geschenk“ für Königshofens Bürger lässt die Blockadepolitik von Lauda nicht unbedacht. Es wird eben nicht agiert, zwei gleichwertige Stadtteile aufzuwerten, sondern nur, um solche „Projekte“ zu verfolgen und zu forcieren, damit andere, dringlichere Angelegenheiten nicht mehr umgesetzt werden können.

