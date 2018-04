Propolis wirkt gegen Bakterien, Viren und Pilze

Anzeige

Weiterhin erklärte Hubert Stahl die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die im Propolis enthaltenen Wirkstoffe und über die aktuell laufenden Forschungen zum Einsatz von Propolis zum Beispiel In der Krebstherapie. Da Propolis gegen Bakterien, Viren und Pilze wirkt, ergeben sich weitreichende Einsatzmöglichkeiten. Insbesondere bei den verstärkt auftretenden Antibiotikaresistenzen könnte Propolis das Mittel der Wahl sein, da die Mikroorganismen gegen die mehr als 200 enthaltenen Wirkstoffe keine Resistenzen entwickeln können.

Im abschließenden eher praktisch orientierten Teil wurde über die Verarbeitung von Propolis durch den Imker und über die rechtlichen Rahmenbedingungen beim Verkauf gesprochen. Ebenso wurde daraufhin gewiesen, dass bei der Verwendung von Propolis möglicherweise allergische Reaktionen auftreten können. Die folgende lebhafte Diskussion und die vielfältigen Fragen zeigten, dass der Vortrag auf großes Interesse gestoßen war.

Rückblick auf das Bienenjahr

Im zweiten Teil der Versammlung gab Bernd Weckesser nochmals einen zusammenfassenden Bericht über das vergangene Bienenjahr, das trotz anfänglicher Skepsis zu einer guten Honigernte führte. Bei den Vereinsaktivitäten nannte er die Ausrichtung einer Informationsveranstaltung mit dem Bundestagsabgeordneten Alois Gehrig und dem Präsidenten des Deutschen Imkerbundes Peter Maske, sowie zahlreichen Vereinsvertretern aus der Imkerschaft und der Landwirtschaft aus den Regionen Main-Tauber und Neckar-Odenwald beispielgebend. Bei einem Imkerfest fand schließlich auch der gesellige Rahmen des Vereins seine Berücksichtigung.

In seinem Ausblick auf Vereinsaktivitäten in diesem Jahr wies der Vorsitzende auf eine Exkursion am 2. Juni hin, die unter Führung eines Experten der Nabu auf die Brachenleite in Tauberbischofsheim führt. In einer besonderen Monatsversammlung am Sonntag, 10. Juni, will der Verein sein 140-jähriges Bestehen gebührend feiern. Schließlich können sich interessierte Mitglieder und Freunde des Imkervereins an einem Ausflug nach Illertissen ins Bienenmuseum und einer Besichtigung der ansässigen Staudengärtnerei beteiligen.

Nach dem anschließenden Kassenbericht wurde dem Kassierer Werner Meyer von den Rechnungsprüfern eine einwandfreie Kassenführung bestätigt und der Vorstand einstimmig entlastet.

Der Leiter des Lehrbienenstandes, Bernhard Gehrig, berichtete von 28 erfolgreichen Zuchtserien bei der Königinnenzucht. 87 Ableger wurden am Lehrbienenstand betreut und mit Königinnen versorgt. Wie im vergangenen Jahr werden wieder zahlreiche Neuimker im Rahmen eines Kurses zu einer erfolgreichen imkerlichen Arbeit angeleitet. Trotz dieser aufwendigen Arbeiten hat sich Bernhard Gehrig entschlossen, an dem Forschungsprojekt „Viro-Scan“ des Bieneninstituts Kirchhain teilzunehmen. 120 ausgewählte Imker aus ganz Deutschland geben hier regelmäßig fachlich angeleitete Rückmeldung über den Zustand der Bienenvölker.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden verdiente Mitglieder des Vereins für ihre langjährige Zugehörigkeit geehrt. Die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Roswitha Dölzer, Siegfried Illig und Axel Weber. Die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielten Bernhard Bier, Horst Dörzbacher, Martin Zimmermann und Ferdinand Geier.

Zum Ehrenmitglied des Landesverbandes wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft Ludwig May ernannt. güpr

