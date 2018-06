Public Viewing beim ETSV Lauda

Anzeige

Lauda.Großes Nervenkino erlebten rund 50 Personen beim Public Viewing im Vereinsheim des ETSV Lauda. Neben Vereinsmitgliedern freuten sich die Veranstalter besonders über durchreisende Gäste aus Schwäbisch Gmünd und Ulm, die mit den heimischen Gästen mitfieberten. Wie bei vielen anderen Veranstaltungen auch war der Riesenjubel natürlich groß, als die Deutsche Mannschaft mit ihrem Freistoßtor in der letzten Minute in Führung ging. Auch das kommende Spiel gegen Südkorea wird im Vereinsheim übertragen. Spielbeginn ist am morgigen Mittwoch um 16 Uhr. Einlass zur Einstimmung auf das Fußballspiel ist bereits um 15 Uhr. Bei entsprechender Nachfrage beabsichtigt der ETSV Lauda, eventuell in der Hauptrunde in der ETSV-Halle die Spiele zu übertragen. lupo/Bild: Sportjugend