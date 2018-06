Anzeige

Lauda.Über 900 Besucher an drei Tagen hieß die Galerie „Alte Spenglerei“ in Lauda willkommen. 81 Objekte gab es zu bewundern. Die Ausstellung wurde vom Gewerbeverein Lauda anlässlich der Kulturgut- Stärken-Tage“ gefördert. So waren 15 Objekte in der engeren Auswahl. Das Ölbild „Jazz“, gemalt von Michele Schmidt, ging nach einem Losentscheid, gezogen durch die zehnjährige Sisa, als Siegerin hervor. Der Publikumspreis geht nach Distelhausen. Bild: Rudolf Neugebauer