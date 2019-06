Qualitätsstreben mehrfach ausgezeichnet

Die Becksteiner Winzer feiern Mitte Juli an einem Wochenende mit einem großen Fest ihren 125. Geburtstag.

Beckstein. Am 31. August 1894 wurde von Pfarrer Dr. Heinrich Hansjakob und 18 örtlichen Weinbauern der Winzer-Verein Beckstein gegründet. Daher kann die inzwischen längst als Becksteiner Winzer titulierende Genossenschaft heuer ihren 125. Geburtstag begehen und ist damit die drittälteste Winzergenossenschaft Badens.

Ziel dieser „eingetragenen Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht“ war laut Gründungssatzung („Statut“), die seit März 2019 wieder im Original vorliegt, die „Hebung und Vervollkommnung des Weinbaus und der Weinbehandlung im Rahmen des Gesetzes“ und „der Verkauf der aus den von den Mitgliedern selbst gezogenen Trauben gekelterten Weine“. Ein weiteres Anliegen war „der gemeinschaftliche Einkauf der zum Rebbau und zur Kellerwirtschaft erforderlichen Gegenstände und Materialien für die Mitglieder“.

275 Hektar Rebfläche

Fanden sich am Anfang ausschließlich Winzer aus Beckstein zu dem Genossenschaftsverein zusammen, kamen sukzessive Weinbauern aus anderen Ortschaften hinzu. Aktuell zählen die Becksteiner Winzer über 300 Mitglieder, die rund 275 Hektar Rebfläche bewirtschaften. Heute umfasst die Genossenschaft insgesamt 21 Ortschaften im Taubertal und dessen Seitentäler sowie Klepsau im Jagsttal und Dainbach. Jährlich werden etwa 2,3 Millionen Liter Wein erzeugt und verkauft, davon fast 80 Prozent an Endverbraucher und Lebensmittelhandel sowie etwa 20 Prozent an Gastronomie, Fachhandel und Export.

Mit Zuwachs an Mitgliedern und Erweiterung der bewirtschafteten Rebflächen hat die Winzergenossenschaft sukzessive ihren 1904 errichteten Wein- und Gewölbekeller ausgebaut und den Gebäudebestand durch Neubauten ergänzt. 1956 wurden der erste Flaschenkeller mit Abfüllung erstellt und 1965/1966 die Becksteiner Winzerstuben gebaut. Weitere große Maßnahmen waren 1969/1970 der Bau des Winzersaals und der Traubenannahme, 1976/1977 die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes sowie 1988 der Anbau der Verladung.

Seit Juli 2014 befindet sich in dem Ursprungsgebäude die „Becksteiner WeinWelt“. Diese beinhaltet neben dem stil- und stimmungsvollen historischen Gewölbekeller St. Kilian sowie einer rustikalen Winzerstube eine moderne Vinothek, in der die Besucher und Kunden rund 80 Weinspezialitäten verkosten und einkaufen können. Fortlaufend erfolgten auch Investitionen zum Beispiel in neue Tanks und technische Anlagen. Demnächst wird das Dach der „WeinWelt“ mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet. „Wir zeigen auch mit dieser Investition, dass wir auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und zeitgemäße Modernität größten Wert legen“, betont Michael Braun, seit Januar 2014 Geschäftsführer der Becksteiner Winzer.

„Weinbau in den Reben, Kellerwirtschaft und Weinausbau sowie Vermarktung“, bezeichnet er als drei Hauptsäulen auf dem Basisfundament „Genossenschaft“, mit denen der Betrieb sehr zukunfts- und qualitätsorientiert arbeite. „Einhergehend müssen wir darauf achten, dass wir möglichst ein Gleichgewicht dieser drei Säulen bewahren“, erklärt Braun. Hierzu essenziell seien gut ausgebildete Mitarbeiter sowie deren hohes Engagement und Energie. „Wir arbeiten sehr transparent mit klaren Strategien und Zahlen und leben transparente Offenheit“, nennt er ebenfalls als Devise.

Drei Winzerfrühstücke

Dazu zähle, die Mitglieder mit einzubeziehen sowie nebst bei Generalversammlungen unter anderem auch bei dreimal jährlichen Winzerfrühstücken in entspannter Atmosphäre über neueste Zahlen und Entwicklungen zu informieren. „Die Wertschätzung der Mitglieder, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten ist mir sehr wichtig, denn nur so kann jeder sein Potenzial entfalten. Und Erfolg eines Unternehmens kann nur nachhaltig zustandekommen, wenn alle mit einbezogen werden und es vorgelebt wird“, lautet eine wesentliche Philosophie des Geschäftsführers. Die Wertschätzung beziehe sich auch auf den sorgfältigen Umgang mit der Natur und dem Weinbau sowie mit Gebäuden, Maschinen und Gerätschaften. „Wir verbringen sehr viel Zeit mit dieser Arbeit, deshalb sollte man sich auch dabei wohlfühlen“.

Bei der Kellertechnik sei die Erkennbarkeit eines klaren Profils wichtig. „Das Aroma, das ein Wein verspricht, muss er auch halten. Was die Qualität unserer Weine ausmacht, ist die Balance zwischen Klarheit, Präzision, Aroma und Geschmack“, hebt Braun hervor. Dazu hat der Betrieb eine vierstufige Qualitätspyramide mit der „Becksteiner Winzer Basislinie“, der Premiumlinie „Kilian“, der „Kilian Selektion“ sowie der Hochqualitätslinie „Alte Reben“ und „Reserve“ entwickelt.

Das Qualitätsstreben der Becksteiner Winzer mit Kellermeister Manfred Braun wurde bereits mehrfach mit hohen Auszeichnungen prämiert. So erreichten in den 2016er-Jahrgängen beim renommierten österreichischen Weinmagazin „Falstaff“ die beiden Gerlachsheimer Herrenberg Reserve Spätlese-Weine Schwarzriesling und Chardonnay 91 und 90 Punkte. Mit diesem „Wunschergebnis“ sind die Becksteiner Winzer sogar deutschlandweit die einzige Genossenschaft in dieser Punkteregion. Und im „Gault-Millau“-Weinguide fanden sie 2018 erstmals mit zwei „Roten Trauben“ Berücksichtigung.

„Wir setzen immer wieder neue Innovationsakzente“, berichtet Michael Braun. Dafür sorgt speziell auch Florian Döller, junger Weinbautechniker und stellvertretender Kellermeister in Beckstein, der seine internationale Erfahrung in die Entwicklungen steckt. Diesbezüglich bieten besonders „junge und frische“ sowie sich fortwährend ändernde Projektweine wie zum Beispiel „Rebell“, „Freihand“, „Frauenschuh“ oder „Zitronenfalter“ für Gesprächsstoff.

Wesentlicher Fokus

„Wir wollen das Thema Cuvée-Weine voranbringen, weil wir über Geschmacksbild und zunehmend weniger über Rebsorten sprechen“, unterstreicht der Geschäftsführer. Ein wesentlicher Fokus für die Zukunft werde eine weitere Professionalisierung der Vermarktung und Erlösverbesserung auf dem deutschen Markt als auch mit Geduld eine gewisse Steigerung des Exportgeschäfts sein. Extra zum Jubiläumsjahr erscheine demnächst eine limitierte Edition „Becksteiner Champagner brut 125“ des Jahrgangs 2016 mit traditioneller Flaschengärung.

