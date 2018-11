Querschnitt des künstlerischen Schaffens

Lauda.Der Weihnachtsbaum vor der Galerie „das auge“ in Lauda ist pünktlich zum ersten Advent geschmückt und auch „drinnen“ ist alles für den „Ansturm“ zur letzten Ausstellung des Jahres gerüstet. Zu sehen ist ein attraktiver Querschnitt aus den Werken der Mitglieder in verschiedenen Techniken, Stilen und Motiven. Hier begegnen sich Malerei und plastische Kunst. Die Aussteller sind Anita Ballier, Ursula Donath, Norbert Gleich, Ramona und Ralf Hamleh, Hertha Heinrich, Christel Krüger, Rudolf Neugebauer, Hermann Popp, Gudrun Reinheimer, Viktorija Schelhorn, Hans-Hermann Schmidt, Michéle Schmitt, Werner Speer und Heidi Walther.

Geöffnet ist die Ausstellung an an allen Sonntagen im Dezember von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, sowie am zweiten Weihnachts-Feiertag von 14 bis 18 Uhr. irg

