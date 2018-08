Anzeige

Unterbalbach.Weil bei einem Radwechsel offenbar die Radmuttern nicht fest genug angezogen waren, löste sich am Mittwochnachmittag auf der Ortsdurchfahrt in Unterbalbach das Rad eines VW Golf und rollte gegen einen entgegenkommenden Pkw. An diesem entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.