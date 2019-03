Radfahrerin bei Unfall verletzt

Oberbalbach.Eine 36-Jährige befuhr am späten Mittwochnachmittag mit ihrem E-Bike die Kreisstraße zwischen Unterbalbach und Oberbalbach. Kurz nach der Einmündung Richtung Deubach wollte sie auf den Radweg abbiegen. Vermutlich ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, setzte sie zum Abbiegevorgang an. Ein folgender Mercedes hatte bereits mit dem Überholen begonnen. Der 25-jährige Fahrer versuchte noch durch Ausweichen in den Grünstreifen den Unfall zu verhindern, erfasste aber die Radflerin. Sie wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedesfahrer kam mit dem Schrecken davon. Es entstand ein S chaden von 7000 Euro. Die Feuerwehr Lauda war mit acht Mann im Einsatz. Während der Unfallaufnahme durch den Unfallaufnahmedienst des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim war die Kreisstraße voll gesperrt. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019