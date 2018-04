„Rechnen Sie mit der Gesundheit der Mitarbeiter“

Anzeige

Lauda-Königshofen.„Rechnen Sie mit der Gesundheit Ihrer Mitarbeiter“ lautet das Thema eines Vortrags mit Workshop-Charakter am Dienstag, 24. April, um 17.30 Uhr beim Tauberfranken-Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung (ZfP) Tauberfranken im i_Park (Haus 7) in Lauda. Referent ist Professor Dr. Steffen Hillebrecht von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS), der in seinem Vortrag über die Berechenbarkeit des Nutzens betrieblicher Gesundheits-Maßnahmen berichten wird.

Permanenter Wandel begegnet Unternehmen jeden Tag und sorgt für stetige Anforderungen zu Veränderungen, die von den Firmen umgesetzt werden müssen. Arbeitsbedingungen ändern sich, Flexibilität wird gefordert, die psychische Beanspruchung von Einzelnen und von Teams steigt mehr und mehr.

Langfristige Erneuerungen können jedoch nur durch Einstellungs- und Verhaltensänderungen erzielt werden. Das ZfP unterstützt hierbei mittelständische Unternehmen durch interdisziplinäre Beratungsleistungen zum Gesundheits- und Personalmanagement unter ärztlicher Leitung mit medizinisch-psychologischen Ressourcen und Kompetenzen. Dadurch sollen Unternehmen, Führungskräfte und Teams diese Herausforderungen effizient und effektiv nachhaltig selbst managen können.