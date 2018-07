Recht erfolgreiches Wochenende für die Aktiven des TC Rot-Weiß Lauda

Anzeige

Einen klaren 8:1-Kantersieg landeten die Herren 50 in ihrer Spielgemeinschaft mit dem TC Beckstein. Holger Kindermann, Mannschaftskapitän Capo Väth, Bernhard Naumann und Hans Pieper sorgten in Einzel und Doppel durch deutliche Zweisatzsiege für die Punkte gegen die dezimiert angetretenen Gäste aus St. Leon. Einziger Wermutstropfen war die 0:6, 3:6-Niederlage von Gerald Mayer. Laudas Jungsenioren rangieren aktuell mit 8:2-Punkten auf dem dritten Tabellenplatz der 2. Bezirksliga und können im abschließenden Spiel am nächsten Samstag beim TC Ittlingen noch den zweiten Rang erreichen.

Laudas Damen fegten in ihrem Heimspiel den TC Hardheim 1960 mit 9:0 vom Platz. Für die Gastgeber siegten in klaren Zweisatz-Siegen Nele Haag (6:1, 6:0), Kathi Steib (6:2, 6:2), Florine Naber (6:2, 6:1), Maren Weiler (6:0, 6:0) und Lisa Kern (6:2, 6:1) sowie im Doppel N. Haag/K. Steib (6:3, 6:2) und F. Naber/M. Weiler (6:2, 6:1). Die Damen befinden sich mit 6:4-Punkten im Mittelfeld der Tabelle der 1. Kreisliga und haben noch ihr Abschlussspiel beim TSV Herbolzheim, wo ein Sieg drin sein dürfte. Die U 10 Midcourt hatte den TC Gelb-Blau Wertheim zu Gast. 4:4 hieß es nach den Staffelspielen, nach einem Sieg des talentierten Ben Fischer. Laurin Kirchgeßner und Hannah Bier remisierten in ihren Einzeln, Janne Siegismund musste sich gegen Wertheims Spitzenspieler geschlagen geben. Nach zwei weiteren Unentschieden in den Doppeln hieß es 16:16. Laudas junge Racketschwinger belegen aktuell den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bezirksliga und reisen nun zum Rückspiel nach Wertheim. hoki

