Rechtsaufsichtsbeschwerde abgewiesen

Das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt hat die Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen Lauda-Königshofens Bürgermeister Thomas Maertens als unbegründet abgewiesen.

Lauda-Königshofen. Die Fraktion der Freien Bürgerliste (FBL) im Lauda-Königshöfer Gemeinderat hatte die Beschwerde am 12. Oktober im zuständigen Fachbereich beim Landratsamt Main-Tauber eingereicht (wir berichteten) mit der Bitte um behördliche Überprüfung des gesamten Verfahrensablaufs zur geplanten Aufbereitungsanlage der Firma Konrad Bau in Gerlachsheim. Im Speziellen war es hier vor allem um die Überprüfung zur Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung gegangen.

Mit Schreiben vom 22. November hat das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt im Landratsamt Main-Tauber-Kreis die Rechtsaufsichtsbeschwerde der Freien Bürgerliste Lauda-Königshofen nun als unbegründet zurückgewiesen, wie Pressesprecher Markus Moll auf Anfrage den Fränkischen Nachrichten bestätigte.

Demzufolge habe Bürgermeister Thomas Maertens nicht gegen eine gesetzliche Informationspflicht verstoßen, wie Moll weiter mitteilt. Er habe im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens ohne Beteiligung des Gemeinderats das Einvernehmen erteilen dürfen, so die Meinung des Amtes. Darüber hinaus habe er bei der Prüfung der Frage, ob wegen einer wichtigen Gemeindeangelegenheit der Gemeinderat als Gesamtgremium zu informieren sei, einen Beurteilungsspielraum, dessen rechtliche Grenzen nicht überschritten worden seien.

Wie Hubert Segeritz, FBL-Fraktionsvorsitzender, unserer Zeitung mitteilt, erkläre das Landratsamt in seiner Stellungnahme zur Rechtsaufsichtsbeschwerde der FBL unter anderem, dass nach der Gemeindeordnung zwar „über städtebaulich wichtige Entscheidungen der Bürgermeister die Entscheidung des Gemeinderats herbeiführen soll“, doch billige es dem Bürgermeister allerdings einen großen eigenen Beurteilungsspielraum zu, was dieser selbst für wichtig erachte. Bürgermeister Maertens habe die Diskussion bei der öffentlichen Projektvorstellung in Gerlachsheim und in den Gemeinderatssitzungen weitestgehend ignoriert, so die Auffassung von Hubert Segeritz. Hier sei weder über eine Menge von 100 000 Tonnen noch über 155 000 Tonnen informiert worden. „Es war immer nur die Rede von 50 000 Tonnen.“

Nach dem vorliegenden Schreiben des Landratsamts habe Bürgermeister Maertens spätestens im März 2018 sehr wohl von einer Mengenerhöhung gewusst und dennoch auf Grundlage eigenständigen Ermessens selbst entschieden, wie viel Schwerlastverkehr Gerlachsheim zuzumuten sei.

Am Ende des Bescheids, so der Fraktionsvorsitzende, stelle das Landratsamt fest: „Freilich hätte der Bürgermeister von sich aus den Gemeinderat unterrichten können, dies auch dann, wenn die Zuständigkeit (...) allein bei ihm liegt. Ob dies vernünftig, politisch geboten, gerecht oder gar der beste Weg gewesen wäre, obliegt nicht der rechtlichen Überprüfbarkeit.“

Ob in diesem Fall die Achtung des Bürgerwillens und des ihn vertretenen Gemeinderats stattgefunden habe, „möge jeder für sich beurteilen“, so der Kommunalpolitiker abschließend. Nach der Sitzung im vergangenen Juli „waren jedenfalls die meisten Stadträte erstaunt bis entsetzt darüber“, dass sie über die geplante Verdreifachung der Umschlagsmengen in Gerlachsheim nicht informiert worden seien. Rathauschef Thomas Maertens indes zeigt sich erleichtert darüber, dass die Beschwerde durch das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt abgelehnt worden sei. Es sei klar festgestellt worden, dass er sich in diesem Zusammenhang nichts habe zuschulden kommen lassen. An die Adresse der FBL gerichtet meinte das Stadtoberhaupt, dass es besser und politisch klüger gewesen wäre, bezüglich einer Rechtsaufsichtsbeschwerde selbst beim Kommunalamt vorzusprechen.

Für ihn, Thomas Maertens, gehe der Blick jetzt nach vorne. Er setze seine Hoffnung in den „runden Tisch“ und daran, dass dieser Anfang kommenden Jahres zu einem Ergebnis über den Standort der Aufbereitungsanlage komme, mit dem alle leben könnten.

