Referent für Zukunftsdialog steht nun fest

Anzeige

Bilger sei früher selbst aktives JU-Mitglied und unter anderem Landesvorsitzender in Baden-Württemberg gewesen, so Hess.

„Erneut ein Mitglied der Bundesregierung zu dieser Veranstaltungsreihe nach Lauda-Königshofen zu holen, stellt uns sehr zufrieden“, wie Pressesprecher Aaron Bergmann weiter ausführte. Wichtiges Augenmerk liege im kommenden Amtsjahr zudem auf der Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl, bemerkte Stadtverbandsvorsitzender Marco Hess.

Der Vorstand trug dabei erste Ideen zusammen. Ein gemeinsamer Arbeitskreis Kommunalwahl – bestehend aus JU und CDU – sollte dabei die inhaltlichen Positionen und Schwerpunkte ausarbeiten, mit denen man in den Wahlkampf gehen wolle, führte Braun zum organisatorischen Ablauf aus.

Für die Junge Union sei von hoher Priorität, neben jüngeren Kandidaten auch eigene inhaltliche Akzente mit Themen für die Jugend setzen zu können, so der Geschäftsführer ergänzend.

Marco Hess führte aus, dass es – ähnlich wie 2014 – der Anspruch sei, als Junge Union auch eine ergänzende Kampagne zu fahren. In der inhaltlichen Diskussion während der Tagung spielten besonders der Bereich Bildung und die gleichberechtigte Förderung aller Schularten eine wesentliche Rolle, aber auch die Themen kommunale Finanzen, Breitband und WLAN-Ausbau oder Verkehrsinfrastruktur wurden beleuchtet.

Sehr erfreulich sei, so Marco Hess, dass seit der JU-Initiative im Jahre 2014 über die CDU-Fraktion der öffentliche WLAN-Ausbau vorangetrieben werde. Neben dem alten Rathaus gebe es nun kostenfreie Zugriffspunkte am Rathausvorplatz, dem Hallen- und Freibad und demnächst auch die ersten Zugangsmöglichkeiten in den Stadtteilen, beispielsweise in Oberbalbach.

„Wir wollen hier Schritt für Schritt in allen Stadtteilen einen WLAN-Zugang anbieten, nach Möglichkeit dort, wo ein Jugendraum oder Dorfgemeinschaftsraum vorhanden ist“, blickte der Vorsitzende in die Zukunft.

Abschließend wurden noch diverse bundespolitische Themen diskutiert. Kritisch beäugt wurde dabei vor allem auch das über Europa eingebrachte Thema der Datenschutzgrundverordnung, die für viel Ärger in der Bevölkerung sorge. ju

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018