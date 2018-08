Reges Treiben an der Wasserstelle

Wildtiere leiden ebenfalls unter der seit Wochen andauernden Hitze und Dürre. Einige Jäger haben deshalb Wasserstellen im Wald angelegt, die sie alle zwei Tage auffüllen.

Lauda-Königshofen. Aus dem südlichen Afrika kennen Besucher solche Bilder: In den riesigen Nationalparks füllen Ranger oder aber auch autmatische Pumpen in den regenarmen Monaten große Löcher mit frischem Wasser. Zahlreiche Wildtiere nutzen diese Gelegenheiten gerne, vor allem in der Dämmerung bzw. in der Kühle der Nacht, um Wasser zu schöpfen. Weil die Wassernot der letzten Wochen auch für die Bewohner der hiesigen Wälder Probleme bereitet, legten einige Jäger bereits vor Wochen Wasserstellen in den hiesigen Wäldern an, die sie regelmäßig alle zwei Tage frisch befüllen.

Um den Erfolg dieser Maßnahme messen zu können, haben die Jäger zusätzlich auch noch Fotofallen aufgestellt. Damit halten Sie genau fest, welche Tierarten täglich zum Trinken kommen. Und das sind einige.

Neben Libellen und Waldvögeln treffen sich dort mittlerweile alle Tiere des Waldes am Wasserloch. „Bei Tag sind alle Vogelarten fleißig beim Baden und bei Nacht kommen Dachs und die Wildschweine, die sich nach einem Schlammbad genüsslich an den umstehenden Bäumen reiben“, berichtet Dr. Hans Dieter Heinrich, einer der Jäger, die diese Maßnahme unterstützen.

Wichtig sind solche Wasserlöcher übrigens auch für die Körperpflege der Wildtiere. So suhlen sich zum Beispiel gerne auch Wildschweine darin. Übrigens: Im Sommer kann jeder Bürger mit kleinen Wasserschüsseln Insekten und Vögeln im heimischen Garten helfen.

