Reichlich Fußball an den Messetagen

Königshofen.Auch in diesem Jahr hat der SV Königshofen im Rahmen der Königshöfer Messe ein abwechslungsreiches Programm rund ums Sportgelände und im Sportheim zusammengestellt. Im Vordergrund steht natürlich das runde Leder bei zahlreichen Jugendspielen und der Landesliga-Mannschaft. Mittlerweile sind auch die Trainingszeiten der Nachwuchsteams festgelegt.

Bereits den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen haben die A- und B-Jugend-Jahrgänge 2000, 2001, 2002 und 2003 (immer montags von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr in Königshofen und donnerstags von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr in Unterbalbach), sowie die C-Jugend-Jahrgänge 2004, 2005 und 2006 (immer dienstags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr in Unterbalbach und donnerstags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr in Königshofen).

Während die Bambini (Kindergartenjahrgänge) am 10. September, dann immer montags von 17 Uhr bis 18 Uhr, beginnen, startet die F-Jugend (Jahrgänge 2010 und 2011) am 12. September, immer mittwochs von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Die E-Jugend (Jahrgänge 2008 und 2009) trifft sich ab 6. September, immer donnerstags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr zu ihren Übungseinheiten. In allen Jahrgängen sind neue Spielerinnen und Spieler willkommen, wobei auch an den Trainingstagen zunächst einmal hinein geschnuppert werden darf.

Es gab viele Diskussionen und auch Bemühungen der Verantwortlichen im Vorstand des SV Königshofen, die vereinseigene Sportheimgaststätte wie gewohnt den Besuchern der Königshöfer Messe an allen Messetagen zu öffnen. Letzt endlich hat man ein neues Konzept erstellt und wird sich ab diesem Jahr auf die beiden Messe-Wochenenden konzentrieren.

Das Speiseangebot passt man dementsprechend an. Los geht es am Freitag, 14. September, um 17 Uhr mit der Sportheim-Öffnung. Fußballerisch eröffnet die E-Jugend des SV Königshofen die „Mess“ um 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen den TSV Tauberbischofsheim. An beiden Samstagen und am zweiten Messe-Freitag ist die Sportheim-Gaststätte dann jeweils ab 17 Uhr bewirtschaftet. An den Sonntagen wird beim Mittagstisch das gewohnte Angebot der SVK-Messe-Speisekarte jeweils ab 11.30 Uhr ganztägig angeboten.

Unter der Woche, also an den Messetagen Dienstag und Donnerstag bleibt das Sportheim komplett geschlossen, lediglich beim Kinderspieltag am Messe-Dienstag ist der Außenausschank ab 13 Uhr geöffnet.

Jugendfußballspiele gibt es an den Freitagen ab 17 Uhr und an den Samstagen ab 10 Uhr. Ebenso jeweils am Samstag haben die II. Mannschaft (16 Uhr) und die „Alten Herren“ (18 Uhr) ihren Auftritt.

Landesliga-Fußball gibt es am Sonntag, 16. September, um 15 Uhr gegen Verbandsliga-Absteiger VfR Gommersdorf und dann zum Abschluss am zweiten Messe-Sonntag gegen den FSV Waldbrunn. a.i.

