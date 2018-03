Reimund Braun übergibt Vorsitz nach 15 Jahren

Reimund Braun übergab am Montag das Amt des Vorsitzenden der Interessengemeinschaft der Dampflokfreunde Lauda an Markus Heinrich. Gleich mehrere Redner würdigten dabei die Arbeit des bisherigen Motors der Vereinigung vor allem um den Erhalt des bei vielen Touristen sowie Einheimischen beliebten Dampflokdenkmals.

Eine der ersten Maßnahmen nach seinem Amtsantritt 2003 war für Reimund Braun die Erstellung eines Daches zur Sicherung der Dampflok. Bereits Ende Juli 2004 war die Dampflok nach 1629 Arbeitsstunden von ihm und einigen Mitstreitern komplett überdacht.

2006 folgte die Einzäunung der bis dahin freizugänglichen Anlage, 2009 wurde der Stromanschluss installiert.

Im Jahr 2010 nahm sich Reimund Braun der Generalsanierung des Führerstandes an, parallel wurde die Beleuchtung an der Lok umgebaut.

Als das Mammut-Projekt seiner Amtszeit erwies sich jedoch die umfassende Generalsanierung der gesamten Dampflok von 2013 bis 2017, bei der 2385 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet worden sind. Die Dampflok in Lauda gilt seitdem bei Insidern und Eisenbahnfans als schönstes Freiluft-Dampflokdenkmal in Deutschland.

Im Herbst 2017 stand die Anlage eines Rundweges um die Lok an, der im kommenden Frühjahr fertiggestellt werden wird. Bei insgesamt 13 Dampflokfesten und zwei Tagen der offenen Dampflok stand Reimund Braun als Organisator an vorderster Front.

Nachdem die Lok nun auf Jahre hinaus saniert ist und bis heute vor allem in den Sommermonaten ein Besuchermagnet darstellt, wollen die Dampflokfreunde in naher Zukunft vor allem junge Leute, die Interesse an der Technik haben, für das Lokdenkmal begeistern und auch auf den Plattformen der neuen Medien mehr Präsenz zeigen.

Im Vordergrund soll ebenso die Erinnerung an den einstigen Stellenwert der Eisenbahnerstadt Lauda stehen. Hierunter fällt auch die Sicherung von historischem Material rund um das Dampflokdenkmal. Am Ende der Jahreshauptversammlung gab es dann auch einen kleinen bisher nicht veröffentlichten Film von der Aufstellung 1978 aus dem Fundus von Gründungsmitglied Rudi Neugebauer.

Sanierungsrestarbeiten an der Signalanlage, an den Schranken und am Wasserkran stehen in naher Zukunft. an Die Umrüstung auf sparsamere LED-Beleuchtung ist für die kommenden Jahre ebenfalls geplant. Im jetzigen Frühjahr erhält die Anlage einen Wasseranschluss. thos