Reinhard Haas zum Ehrenmitglied ernannt

Ein interner Rundenabschluss mit Spielerversammlung, die Teilnahme am Nachtelfmeterschießen des FV Oberlauda und ein erster Platz bei den Vereinsspielen zu dessen 90. Geburtstag komplettierten die TTV-Termine.

Schatzmeister Uwe Renk hatte sein Ziel, eine schwarze Null, wieder nicht erreicht. Die Ausgabenseite hatte die Einnahmenseite übertroffen. Die Kassenprüfer Frank Ebert und Guido Klingert bescheinigten ihm aber auf jeden Fall eine einwandfreie und übersichtliche Kassenführung.

Spielleiter Thomas Stolze erinnerte daran, dass die erste Mannschaft immerhin aufgestiegen sei und die anderen Mannschaften sich zumindest im Erwartungsbereich bewegen würden. Luft nach oben hätten alle, auch von den sportlichen Möglichkeiten her. Die dritte Mannschaft sei in der C-Klasse zudem eine der wenigen, die eine 6er Mannschaft stellen kann – eine Seltenheit. Sein besonderer Dank galt allen Mannschaftsführern für ihr Engagement. Sie ermöglichen damit einen funktionierenden Spielbetrieb.

Da der TTV momentan keine eigene Nachwuchsmannschaft stellen könne, sei man mit dem ETSV Lauda eine erfolgreiche Spielgemeinschaft eingegangen. Hier könnten die Kinder und Jugendlichen in den Farben des TTV im Spiel- und Trainingsbetrieb Erfahrung sammeln. Allerdings seien dazu bei Auswärtsspielen schon sehr weite Wege erforderlich. Für den Augenblick sei dies allerdings die optimale Lösung.

Jugendleiter Christoph Löffler erinnerte in seinem Bericht noch einmal an das Turnier im Rahmen des Ferienprogramms, das nun schon zum dritten Mal in Folge tischtennisbegeisterte Kinder, und das nicht nur aus der unmittelbaren Umgebung, in ihren Bann gezogen hatte. Er könnte sich eine Fortsetzung durchaus vorstellen.

Ein positives Resümee nach seiner ersten Wahlperiode zog auch Volker Dorstewitz. Zwar sei auf der sportlichen Seite der Trainingsfleiß verbesserungsfähig und von den Mitgliedern wünschte er sich hier oder da mehr Zuspruch, aber im Großen und Ganzen könne sich der TTV in und mit seinem Vereinsleben sehen lassen. In diesem Jahr sei zudem am 31. Mai (Fronleichnam) eine Zugfahrt nach Nürnberg mit Stadt- und Brauereibesichtigung geplant.

Wolfgang Appel blieb es überlassen, die Entlastung des Vorstands zu beantragen. Sein Dank galt allen für ihren unermüdlichen Einsatz im Namen des TTV. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Kurt Oehmann war danach als Wahlleiter für die Neuwahl des Vorstands zuständig. Es wurde per Handzeichen gewählt, alle Wahlen waren einstimmig, ohne Gegenstimme oder Stimmenthaltung. Gewählt wurden: Vorsitzender: Volker Dorstewitz; zweiter Vorsitzender: Udo Balbach; Schatzmeister: Uwe Renk; Schriftführer: Reinhard Haas; Spielleiter: Thomas Stolze; Jugendleiter: Christoph Löffler; Beirat: Ivonne Obrecht, Dirk Wenz und Daniela Ambach. Frank Ebert und Guido Klingert wurden zu Kassenprüfern bestellt.

Anträge waren keine eingegangen, aber aus den Ereignissen vom Vortag heraus war man sich sehr schnell einig, sich für die Installation eines Defibrillators in der Turnhalle stark zu machen. Notfälle kommen nun einmal überraschend, aber damit könnte man vielleicht bei weiteren Notfällen besser vorbereitet sein.

Mit einem Hinweis auf die nächsten Termine, 13. April zweites 2er Spaßturnier und 21. April Mithilfe bei der Udo Lindenberg Double-Show, beendete Volker Dorstewitz die Hauptversammlung. erha

