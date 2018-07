Anzeige

Lauda.Ein Konzert für Trompete, Posaune, Orgel findet am Sonntag, 22. Juli, in der Friedenskirche in Lauda statt. Die Musiker Bernd Müller (Trompete), Alexander Daum (Posaune) und Florian Glemser (Orgel) laden ein, sich mit ihnen um 18 Uhr in der Friedenskirche in Lauda auf eine kurzweilige Reise durch die Musikgeschichte zu begeben.

Auf dieser Reise warten neben Kompositionen aus unterschiedlichen Epochen auch verschiedene Blechblasinstrumente mit ihren unterschiedlichen Klangmöglichkeiten auf die Zuhörer. In diesem Konzert, das von den Musikern selbst moderiert wird, werden unter anderem Werke von Giovanni Battista Riccio, Giuseppe Torelli, Franz Liszt und Alexandre Guilmant im Mittelpunkt stehen.

Zu hören werden die Werke in den unterschiedlichen Besetzungen Orgel, Trompete & Orgel, Posaune & Orgel und Trompete, Posaune & Orgel.