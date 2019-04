Reise in die Welt des Rock’n’Roll

Beckstein.Eine äußerst stimmungsvolle und absolut mitreißende Show für Fans der Oldie-Musik präsentierten „Elvis & the Evergreens“ – das aus der Region stammende Gesangs- und Instrumentalduo Olav Wischulke und Karl Vogel – im sehr gut besuchten St.-Kilians-Keller der Becksteiner WeinWelt.

Nach dem enormen Erfolg im vergangenen November war das Duo erneut mit seiner einzigartigen und begeisternden Elvis-Westernhagen- und Oldie-Performance im stilvoll illuminierten Ambiente des St.-Kilians-Kellers zu Gast. Bei dieser musikalischen und genussvollen Zeitreise in die 1960er und 70er Jahre kamen abermals sowohl vor allem Elvis Presley-, Marius Müller Westernhagen- und Oldie-Fans als auch Weinfreunde und -kenner bei begleitenden kulinarischen Spezialitäten voll auf ihre Kosten.

Olav Wischulke präsentierte in entsprechendem Outfit nebst Frisur und mit rhythmischen Hüftschwüngen inmitten des Publikums leidenschaftlich, mitreißend temperamentvoll sowie mit hinreißend verwechselbarer Ähnlichkeit unvergessene Hits von Elvis Presley wie unter anderem „Don’t be Cruel“, „Kiss Me Quick“ „Hound Dog“ und „Viva Las Vegas“. Zwischendurch erfuhren die Zuhörer Geschichten und Wissenswertes über den „King of Rock ’n’ Roll“.

Abwechselnd bot Karl Vogel eine Müller Westernhagen-Show mit dessen Klassikern, Liedern und Balladen wie zum Beispiel „Willenlos“, „Es geht mir gut“, „Sexy“ und „Weil ich dich liebe“. Als drittes gab das Duo, das sein 25-jähriges Bestehen ihres gemeinsamen Musizierens begehen, internationale Oldies und Popevergreens, die ins Ohr gingen und zum Mittanzen einluden, zum Besten, beispielsweise „Here Comes my Baby“, „Pretty Woman“, Rote Lippen soll man küssen“, „Teenager in Love“, Hang on Sloopy“ und „Fürstenfeld“.

„Mit Verbundenheit und Herzlichkeit die Musik der damaligen Zeit an die Gäste weitergeben“, hatte Michael Spies, Marketingchef und Veranstaltungsleiter der Becksteiner Winzer eG, zu Beginn angekündigt und hatte damit wahrlich nicht zu viel versprochen. Denn „Elvis & The Evergreens“ alias Olav Wischulke und Karl Vogel gelang es erneut, zum einen mit Bravour die zahlreichen Besucher mit gänzlich gekonnter Authentizität in eine musikalische Zeitreise mitzunehmen. Und zum zweiten von Beginn an für heiße und mitreißende Partystimmung im St.-Kilians-Keller der Becksteiner WeinWelt zu sorgen, die frühzeitig die Tanzfläche füllte und bis in die reichlich späten Abendstunden bei Zugaben wie „Tränen lügen nicht“ anhielt.

Ergänzend öffnete die Becksteiner WeinWelt am darauffolgenden Nachmittag ihre Pforten. Dabei standen Führungen durch die Vinothek und den Barrique-Fasskeller auf dem Programm. Das Glasmuseum Wertheim bot Weinverkostungen aus historischen Gläsern und im St.-Kilian-Keller wurde eine sehr vielfältige Auswahl des Weinjahrgangs 2018 kredenzt.

Zudem hatten Fachgäste aus Handel und Gastronomie ebenfalls die Gelegenheit, die Weine des neuen Jahrgangs zu probieren. Begleitend war der Bildhauer und Holzschnitzkünstler Heinz A. Theobald bei der Gestaltung eines Weinfasses zum 125-jährigen Bestehen der Becksteiner Winzer zu sehen. Dieses Jubiläum wird die Becksteiner WeinWelt am Samstag, 13. Juli, mit einem großen und vielfältigen Sommernachtsfest unter dem Titel „Becksteiner Winzer – WeinGenussNacht“ unter anderem bei einer erneuten Livemusikshow von „Elvis & The Evergreens“ sowie am 14. Juli bei einem „Genuss- Sonntag“ mit verschiedenen Musikkapellen aus den Weinorten feiern.

Am Freitag, 26. April, präsentiert ab 19 Uhr die Becksteiner WeinWelt im St.-Kilian-Keller „Gaumenspaß – die kulinarische Weinprobe“ mit einer Verkostung zehn vollmundiger Weine aus der Premium-Linie „Kilian“, dazu im Duett mit kulinarischen Köstlichkeiten sowie umrahmt von Anekdoten des Kellermeisters der Becksteiner Winzer eG.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019