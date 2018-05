Anzeige

Königshofen.Das dürfte Zuschauerrekord bei einem D-Jugend-Spiel gewesen sein. Im Rahmen des „Keep it true Festivals“ in Königshofen waren rund 500 Fußball-Fans am Sportgelände an der Messestraße bei der Partie zwischen dem SV Königshofen und dem SV Nassig. In einem spannenden Match gewannen die Messestädter mit 2:1 und freuten sich mit den Gästen aus Nassig natürlich über diese prächtige Kulisse, die für eine außergewöhnliche Atmosphäre sorgte. Bild: Michelbach