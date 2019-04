Requisiten sind Mangelware

Gerlachsheim.Schauspieler Steffen Schlösser gastiert mit einer gekürzten Fassung von Goethes „Faust – Der Tragödie erster Teil“ am Freitag, 10. Mai, um 19.30 Uhr im Hof der WeinLese Gerlachsheim. Er präsentiert des Meisters größtes Werk in 100 Minuten mit Witz, Pathos und großer Nähe zum Zuschauer. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Koffer – mehr braucht der Schauspieler nicht, um die Phantasie des Publikums anzuregen.

Eine größere Herausforderung stellte das Personal dar. Faust, Mephisto, Gretchen, Marthe Schwerdtlein, Wagner, Valentin, Hexe, Schüler, Lieschen, Direktor, Dichter, lustige Person, Erzengel, der Herr, Erdgeist, Chor der Engel, Stimme von oben, ein Pudel und viele mehr: In Goethes „Faust“ garantiert die Vielzahl der Rollen einem großen Theater die Beschäftigung eines ganzen Schauspielensembles.

Regisseur Thilo Schlüssler hat sie in seiner Inszenierung einem einzigen Schauspieler überlassen. Da müssen auch schon mal die Zuschauer mithelfen. Mehr Publikumsnähe geht nicht.

Schnelle Szenenwechsel, schnelles Stück: So entwickelt sich aus dem ewigen Platzhirsch der deutschen Literatur ein federleichtes Reh, das unglaublich temporeich durch die Verse fegt. Dabei durchaus hakenschlagend um so manche Szene und Dialog: „Stellt euch vor, Wagner, der ist so ein richtiger Nerd, der will alles wissen und geht Faust jetzt mit ganz vielen Fragen auf die Nerven“.

Was der Dichter in 60 Jahren geschrieben hat, führt der Schauspieler in nicht einmal zwei Stunden auf. Und noch etwas, womit Goethe wohl nicht gerechnet hätte: Schlösser sorgt für so einige Lacher trotz der gewichtigen Glaubensfragen und der mythologischen Andeutungen, die kaum jemand ohne Fußnoten versteht.

