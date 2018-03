Respekt vor der Würde des Sterbenden

Anzeige

Teil im Getriebe der kirchlichen und politischen Gemeinde: Ehrenamtliche Helfer sind seit nunmehr 20 Jahren für die ökumenische Hospizgruppe aktiv.

Lauda-Königshofen. „Nicht dem Leben Tage - sondern den Tagen Leben geben“: Dieses klare Bekenntnis prangt im Flyer „Hospiz - das Konzept vom menschenwürdigen Leben bis zum Tod“, wobei man Sinn und Hoffnung im Miteinander propagiert, der ökumenischen Hospizgruppe Lauda-Königshofen. Wahrlich also keine leichte Aufgabe, der man sich in diesem Umfeld verschrieben hat, und dennoch finden sich immer wieder einfühlende Mitmenschen, die sich der großen Herausforderung stellen. Seit genau 20 Jahren besteht nunmehr dieser segensreiche und somit längst etablierte Zusammenschluss in der Kommune, Grund genug also, dieses runde Jubiläum gebührend zu feiern - nachdenklich und bewusst, dabei sichtlich in sich selbst ruhend.

Wie stellt sich die hospizliche Grundhaltung dar? Sie ist keine Ansammlung von Techniken, Behandlungsweisen und Therapien. Sie drückt sich in einem grundsätzlichen Respekt vor der Würde und Selbstbestimmung des schwer kranken Menschen aus. Die Hospizgruppe will dem Menschen nicht Hilfe zum Sterben, sondern Hilfe zum Leben beim Sterben geben. Hospizliche Tätigkeiten richten sich auf alle Dimensionen des Lebens, auf körperliche, seelische, geistige, soziale und spirituelle Aspekte. Die Hospizhelfer unterstützen die Bereitschaft all derer, die dem Sterbenden nahestehen und von denen er Nähe und Geborgenheit erwartet: Seine Familie und Angehörigen, seine Freunde und alle, die mit ihm Kontakte pflegen. Auf Wunsch begleitet man auch diese über den Tod des Angehörigen hinaus. Die Mitglieder der Hospizgruppe betrachten das Sterben als Teil des Lebens. Ihre lebensbejahende Grundhaltung schließt daher aktive und passive Sterbehilfe aus. Die religiöse und weltanschauliche Überzeugung anderer erfährt den vollen Respekt. Darum drängen Hospizbegleiter ihre eigene Meinung nicht auf, verleugnen sie aber auch nicht bei einer etwaigen Frage danach. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. bix

Zur passenden Einstimmung in den unaufgeregten Ablauf ging der abendlichen Veranstaltung - „im Gedenken an alle Begleiteten und deren Angehörige“ - ein ökumenischer Gottesdienst in der Laudaer Stadtkirche St. Jakobus voraus, zelebriert von den beiden katholischen und evangelischen Pfarrern Ralph Walterspacher und Gerald Winkler sowie Diakon Willi Schnurr, bei dem die Pastoralreferentin Mechthild Prause in ihrer tiefschürfenden geistlichen Betrachtung der rührigen Gruppierung eine entscheidende Bedeutung beimaß. Bei Mitgestaltung seitens der KjG-Band „Lichtblick“ (unter anderem dem Stück „You’ll Never Walk Alone“) entwickelte sich so eine dem Anlass in jeder Hinsicht vollauf gerecht werdende Messe.