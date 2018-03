Ritter und Schnäppchenjäger

Anzeige

Die verkaufsoffenen Geschäfte lockten mit attraktiven Angeboten und besonderen Aktionen. Auch einige Straßenhändler waren gekommen und boten ihre Waren im Gewerbegebiet Wöllerspfad an.

Daneben gab es eine Tombola zugunsten einer Schule für Haiti und ein Kinderkarussell für die kleinen Gäste.

Spannende Spiele

Größter Anziehungsmagnet waren die Ritterspiele. In verschiedenen Exerzitien kämpften zahlreiche Ritter um den Turniersieg – sowohl hoch zu Ross als auch zu Fuß.

Dabei galt es für die Ritter beispielsweise zu Pferde Becher einzusammeln, Ringe zu erheischen und Holzklötze zu schlagen. Und auch im Schwertkampf zeigten die Ritter ihr Können. Die Aktionen der Geschäfte fanden ebenso großen Anklang.

Am Rande des Georgsmarktes war außerdem nochmals die außergewöhnliche Ausstellung „Land in der Sonne – Einblicke in die Kolonialzeit in Deutsch-Ostafrika“ der Gruppe Historisches und Kulturelles im alten Rathaus geöffnet, die schon während der Königshöfer Messe zahlreiche Besucher beeindruckt hatte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018