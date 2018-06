Roller-Fahrerin schwer verletzt

Anzeige

Gerlachsheim.Eine Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von 7000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstag gegen 17.50 Uhr auf der Landesstraße zwischen Gerlachsheim und Grünsfeld ereignete. Die 31-jährige Fahrerin eines Motorrollers kam auf gerader Strecke auf die Gegenseite und kollidierte mit einem Fiat einer entgegenkommenden 60-Jährigen. Die Rollerfahrerin wurde schwer verletzt und musste von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Laut Aussage eines Zeugen saß die 31-Jährige zum ersten Mal auf einem Motorroller. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße zwischen Gerlachsheim und Grünsfeld voll gesperrt.