Roller in Lauda entwendet

Lauda.Diebe hatten es in der Nacht zum Dienstag auf einen gelben Piaggio Roller in der Dr.-Rudolf-Wobser-Straße in Lauda abgesehen.

Die Unbekannten brachten den Roller circa 100 Meter von seinem Abstellort weg und versuchten dort das Lenkradschloss zu knacken. Da dies den Dieben wohl missglückte, brachen sie ihr Vorhaben ab und ließen den Roller dort stehen.

An dem Roller entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019