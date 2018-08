Roller und Pedelec gestohlen

Anzeige

Lauda.Ein 14-Jähriger hatte am Mittwoch in Lauda-Königshofen offenbar Lust am Stehlen. Der Jugendliche nahm zunächst ein am Freibad in der Badstraße in Lauda abgestelltes Pedelec an sich.

Damit fuhr er von Lauda nach Königshofen und nahm auf dem Gepäckträger seinen zwölfjährigen Verwandten mit.

Roller blieb stecken

Die beiden Jungs ließen das Zweirad letztendlich völlig beschädigt und nicht mehr fahrbereit am Tauberwehr stehen. Der Beutezug des 14-Jährigen war damit aber nicht beendet. Nachdem er das Pedelec am Tauberwehr abgestellt hatte, entwendete er dort einen Roller.