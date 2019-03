Rote Punkte weisen auf Ruf-Taxi hin

Main-Tauber-Kreis.Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) haben im Februar die Linienbushaltestellen im gesamten Main-Tauber-Kreis inspiziert und dabei an sechs Arbeitstagen mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt. Ziel der Aktion war es, direkt an den Bushaltestellen auf das neue, kreisweite Ruf-Taxi-Angebot hinzuweisen. Hierzu wurden knapp 700 Aufkleber mit der Aufschrift „Hier ist eine RufTaxi-Haltestelle“, die so genannten „Roten Punkte“, sowie 200 Ruf-Taxi-Poster im DIN A3-Format an den Haltestellen im Kreis angebracht.

„Seither sind alle Ruf-Taxi-Haltestellen im Landkreis an dem ‚Roten Punkt‘ zu erkennen“, berichtet Jochen Müssig, für den Öffentlichen Personennahverkehr zuständiger Dezernent beim Landratsamt und Geschäftsführer der VGMT. „Je nach Situation konnten die Aufkleber an den Haltestellenmasten, auf den Aushangfahrplänen oder auf den neuen Werbepostern angebracht werden“, ergänzt VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas. Seit dem 1. Januar vergangenen Jahres verkehrt das Ruf-Taxi als bedarfsorientiertes, fahrplangebundenes Mobilitätsangebot als Ergänzung zum bestehenden ÖPNV mit Bahn und Bus im Main-Tauber-Kreis.

An Schultagen werden ergänzende Fahrten während der Schwachverkehrszeiten und in Tagesrandlagen angeboten. Während der Schulferien sowie an Sonn- und Feiertagen steht durch das Ruf-Taxi in der Regel von morgens bis abends ein vertaktetes Fahrplanangebot zur Verfügung.

Neben der telefonischen Buchung unter der Servicenummer 0 6 21/1 07 70 77 haben die Fahrgäste auch die Möglichkeit, direkt über die Webseite www.vrn.de oder in der kostenfreien myVRN-App die gewünschte Fahrplanauskunft zu erhalten und Ruf-Taxi-Fahrten gleich online zu buchen. Ruf-Taxi-Buchungen sind an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden täglich auch im Voraus möglich.

Bestellfristen sind nur bei Buchungen am Tag der Fahrt und für das kommende Wochenende zu beachten. So können Nutzer von Montag bis Samstag (werktags) das Ruf-Taxi mit einer Vorlaufzeit von einer Stunde in der Zeit zwischen 6 und 18 Uhr bestellen. Bestellungen für Sonn- und Feiertage müssen bis spätestens 18 Uhr des vorangegangenen Werktages erfolgt sein.

Im Ruf-Taxi gilt der Tarif des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar. Geschäftsführer Haas empfiehlt deshalb den Abschluss eines Kundenabonnements, denn „Inhaber von VRN-Halbjahres- und Jahreskarten – hierzu zählen beispielsweise das Maxx-Ticket für Schüler und Auszubildende, das Semester-Ticket für Studenten, das Rhein-Neckar-Ticket für Berufstätige oder die Karte ab 60 – können das Ruf-Taxi-Angebot ohne Zuzahlung nutzen.“ Das gilt auch für Personen mit Schwerbehinderten-Ausweis mit Wertmarke. Alle anderen Fahrgäste zahlen für die Fahrt im Ruf-Taxi den gleichen Preis wie im Linienbus. vgmt

