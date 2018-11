Rückblick auf ein arbeitsreiches Jahr

Königshofen.Die Sängergruppe 3 (Lauda) im Sängerbund Badisch-Franken (SBF) hatte zur Jahreshauptversammlung in das Gasthaus „Zur Gans“ in Königshofen eingeladen und der Gruppenvorsitzende Kurt Kordmann (Krensheim) hieß dazu, neben den Vertretern aller Mitgliedschöre, vor allem die SBF-Präsidentin Waltraud Herold (Schweigern) und den SBF-Vizepräsidenten Wolfgang Runge (Mondfeld) willkommen.

Nach dem gemeinsamen Totengedenken für die verstorbenen Sänger aus der Gruppe gab er noch einen kurzen Rückblick auf seine Aktivitäten in den letzten zwölf Monaten. Seine besondere Anerkennung galt den Mitgliedern im Vorstand und dem Gesangverein Grünsfeld für die Unterstützung am Gruppenliederabend am Tag zuvor.

Etwas genauer nahm es danach der Schriftführer Reinhard Haas (Oberlauda). Obwohl es innerhalb der Gruppe keinerlei gemeinsame Veranstaltungen gegeben hatte, war das Vereinsleben durchaus nicht auf Eis gelegt. Bei den verschiedensten vereinsinternen Terminen war die Sängergruppe immer vertreten gewesen.

Darüber hinaus berichtete Haas noch von seinen Verpflichtungen als Pressereferent auf SBF-Ebene, Seminaren und Workshops im Bereich des SBF und von Besuchen bei Liederabenden benachbarter Sängergruppen. Kaum Veränderungen hatte anschließend der Schatzmeister Günter Ambach (Oberlauda) zu vermelden. Nahezu gleich gebliebene Einnahmen und Ausgaben bedeuteten einen im Vergleich zum Vorjahr fast unveränderten Kassenstand. Die Kassenprüferinnen Monika Merz und Jutta Müller (beide Königshofen) bescheinigten ihm auf jeden Fall eine übersichtliche und korrekte Kassenführung. Dies nahmen sie auch zum Anlass, die Entlastung des gesamten Vorstands zu beantragen, die auch einstimmig erteilt wurde.

Die SBF-Präsidentin Waltraud Herold überbrachte nicht nur die Grüße des Sängerbundes, sie würdigte auch die Verantwortlichen der Sängergruppe 3 für ihre Arbeit und ihr Engagement im Interesse des Chorgesangs. Das Ziel des SBF, des Badischen Chorverbands (BCV) und des Deutschen Chorverbands (DCV) bleibt es, die Chöre in allen Belangen und Unternehmungen zu unterstützen und zu fördern.

Dazu gehören auch Hilfestellungen in Gema-Fragen, bei Ehrungsanträgen und Veröffentlichungen in der Sängerzeitung „Baden-Vocal“. Sie erklärte die Vorgehensweisen bei der Beantragung/Verleihung der Zelter-Plakette und der Konradin-Kreuzer-Tafel und von Zuschüssen für besondere Veranstaltungen und Schulungen. Im Übrigen verwies sie auf die jeweilige Homepage des SBF und des BCV. Hier kann alles von Fall zu Fall nachgelesen werden.

Hilfestellungen geben auch die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle des BCV in Karlsruhe und der SBF-Webmaster und Schatzmeister Wolfgang Köhler (Osterburken), Letzterer vor allem auch in Fragen der Online-Bestandserhebung (bis 31. Januar 2019). Waltraud Herold verwies noch auf die nächste Jahreshauptversammlung des SBF am 1. März 2020 in Merchingen. Der SBF-Vizepräsident Wolfgang Runge berichtete schließlich noch von den verschiedensten SBF-Tagungen.

So sollen beispielsweise die Bedeutungen der regionalen Verbände in der BCV-Satzung neu definiert werden. Für diese Überarbeitung besteht ein offensichtlicher Nachholbedarf, auch wenn der bürokratische Aufwand dafür zunächst fragwürdig erscheint. Unbestritten ist und bleibt der BCV als Dachverband sehr wichtig, während die regionalen Verbände zweifelsfrei den besseren Draht zu den einzelnen Vereinen hätten.

Da der BCV und im vorliegenden Fall der SBF somit beide wichtig sind, sollte im Interesse des gemeinsamen Zieles und zum Wohl der Vereine und seiner Mitglieder an einem Strang gezogen werden.

Keinerlei Schwierigkeiten hatte Waltraud Herold als Wahlleiterin bei der nachfolgenden Neuwahl des gesamten Gruppenvorstands. Innerhalb der Sängergruppe gibt es seit fast 20 Jahren ein rollierendes System, nach dem alle zwei Jahre ein anderer Verein den Gruppenvorsitz übernimmt.

Das hat bisher auch immer bestens funktioniert. Gewählt wurde per Handzeichen, alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Vorsitzender: Johann Rackl (Grünsfeld); stellvertretender Vorsitzender: Kurt Kordmann (Krensheim); Schatzmeister: Günter Ambach (Oberlauda); Schriftführer und Presse: Reinhard Haas (Oberlauda).

Die nächsten Termine und Anliegen der Mitgliedsvereine: Der Chor „Young Voices“ veranstaltet im kommenden Frühjahr mehrere Konzerte, die Termine werden noch bekanntgegeben.

Der Chor „Inselmut“ ist weiterhin auf Chorleitersuche und im nächsten Jahr ist das 25-jährige Chorbestehen in Planung. Auch hier werden die entsprechenden Termine noch bekanntgegeben.

Eventuell sollte der frühere gruppeninterne Veranstaltungsrhythmus Liederabend/Geistliches Chorkonzert wieder belebt werden. Für eventuelle Alternativen bleibt man jedoch offen. erha

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018