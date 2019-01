Rückblick auf ein ereignisreiches und sehr aktives Gymnastikjahr

Marbach.Die Generalversammlung der Damengymnastikgruppe fand Anfang Januar im Clubraum der Turnhalle statt. Die stellvertretende Vorsitzende Marianne Stapf ließ zunächst das vergangene Jahr 2018 Revue passieren. Ihren Bericht untermalte sie mit Fotos vom Jahresausflug in den Steigerwald.

Besuch der Freilichtspiele

Ein weiterer Höhepunkt vor der Sommerpause war die Fahrt zu den Freilichtspielen Niederstetten. Es wurde „Kohlhiesels Töchter“ aufgeführt. In den Sommerferien war mittwochs walken angesagt. Wegen der extremen Sommerhitze fiel dieses Treffen jedoch oft aus.

Im August wurden wieder Kräuterbüschel unter der Führung von Peter Haggenmüller gesammelt, die dann in der Kirche an Maria Himmelfahrt geweiht wurden. Leider war auch diesmal die große Hitze im Sommer Schuld, dass schon viele Pflanzen verblüht waren.

Im November traf man sich in der Garage der Familie Herrmann zum Girlanden-Binden für den St. Josefs-Brunnen. Die Feuerwehr wurde an ihrem Kameradschaftsabend im Clubraum bewirtet.

Man kümmerte sich auch um die Marbacher Senioren bei ihrer Adventsfeier, die gemeinsam mit dem Ortschaftsrat unter der Leitung von Ortsvorsteherin Annette Vogel stattfand. Albert Fürst trug mit adventlichen Weisen auf seinem Akkordeon zum gemütlichen Beisammensein bei.

Zum Abschluss ging man in die Kirche, wo kleine und große Mitbürger mit einem Konzert und besinnlichen Texten auf Weihnachten einstimmten. Anfang Dezember wurde der VDK Königshofen in der Turnhalle bei seiner Adventsfeier verköstigt. Nicht zuletzt soll auch die Mitwirkung in der Küche bei den beliebten Theateraufführungen erwähnt werden.

Im Hotel St. Michael Tauberbischofsheim klang dann bei einer gemütlichen Weihnachtsfeier das Vereinsjahr aus. Leider verstarb in der Vorweihnachtszeit Rolf Hofmann, der bei den verschiedenen Veranstaltungen der Damengymnastikgruppe für die Technik verantwortlich zeichnete. Zu seinem Gedenken legte die Gruppe eine Schweigeminute ein.

Neben den vielen Freizeitaktivitäten darf natürlich nicht vergessen werden, dass immer der Sport im Vordergrund steht, sei es in der Turnhalle, Walking im Sommer oder die alle 14 Tage stattfindende Wassergymnastik im Winter im Hallenbad Tauberbischofsheim.

Nach diesem Jahresbericht gab die Vorsitzende Kerstin Hofmann Auskunft über die Finanzen, verbunden mit einem Lob und einem Dankeschön an ihre Stellvertreterin Marianne Stapf. Mit ihr habe die Zusammenarbeit hervorragend geklappt. Bei der anschließenden lebhaften Diskussion wurde darüber nachgedacht, wie man die ganze Arbeit auf mehr Schultern verteilen könne.

Wahlen

Nun standen Wahlen auf dem Programm. Ohne Gegenstimmen wurden die derzeitige Vorsitzende Kerstin Hofmann und ihre Stellvertreterin Marianne Stapf wiedergewählt. Dem Ausschuss gehören ab sofort folgende Personen an: Jutta Haun, Marianne Hahn, Brigitte Hofmann, Nicole König, Birgit Schillinger, und die Übungsleiterinnen Petra Bauer und Helga Sonday-Thiel.

Mit je einer Orchidee und einer Urkunde wurden für 25-jährige Mitgliedschaft die Übungsleiterin Petra Bauer und Jutta Haun, die die Gymnastikstunde abhält, wenn die Übungsleiterinnen ausfallen, geehrt. tsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019