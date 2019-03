Rückblick auf ein ereignisreiches Vereinsjahr

Königshofen.Mit vielen interessanten und gut besuchten Veranstaltungen endete das Vereinsjahr der katholischen Frauengemeinschaft. Zur Jahreshauptversammlung hieß Marliese Rückert vor allem die Ehrenvorsitzende Hiltrud Popp.

Nach dem Totengedenken der im letzten Jahr verstorbenen Frauen Theresia Kunkel und Katharina Haag leitete sie über zur Kreuzwegandacht. Im Anschluss zeigte Schriftführerin Rückert in ihrem Bericht die Aktivitäten des vergangenen Jahres auf. Im Wechsel standen religiöse und gesellige Zusammenkünfte auf dem Programm ebenso wurden kulturelle Vorträge angeboten. Bei der Fronleichnamsprozession schmückte man den zweiten Altar beim Anwesen Koch. Außerdem halfen die Frauen bei der Bewirtung nach dem Primizgottesdienst von Philipp Ostertag.

Die Kassiererin Anneliese Meyer informierte ausführlich über die Finanzlage. Sie ermöglichte wiederum Spenden an die Einrichtungen der Kinderhilfe Bethlehem, Mütter in Not und Suppenküche Sarajewo. Mit einem größeren Betrag wurde die Sanierung des Turmes St. Mauritius unterstützt.

Die Kassenprüferinnen Agnes Bleckmann und Anna Probst bescheinigten eine gewissenhaft geführte Kassenführung und beantragten die Entlastung, welche einstimmig erfolgte. Als nächste Termine stehen die Maiandacht zusammen mit dem Kirchenchor am 9. Mai an, sowie der Besuch der Bundesgartenschau am 16. Juni mit dem Obst- und Gartenbauverein.

Thea Schad informierte noch über die Wanderung in Kooperation mit dem Turmverein. Anklang fand die von Christa Schad dezent angefertigte Deko aus Naturalien. Spontan verdeutlichte Präses Pfarrer Märkl anhand dieser Deko mit gebrochenen Eierschalen humorvoll und dennoch tiefsinnig, wie bedeutungslos die Hülle sei; viel wichtiger seien die inneren Werte, so auch bei uns Menschen. marü

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019