Rückblick auf ein sehr aktives Vereinsjahr

Die Mitglieder des Vereins für Obst und Weinbau, Garten und Landschaft Gerlachsheim folgten der Einladung zur Jahreshauptversammlung.

Gerlachsheim. Diese Veranstaltung war auch ein willkommener Anlass, um langjährige Mitglieder zu ehren. Ferner standen Neuwahlen auf dem Programm.

Der Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Streng, begrüßte besonders den Kreisvorsitzenden, Rolf Freidhof. In seinem Tätigkeitsbericht berichtete der Vorsitzende über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr und erinnerte an die letztjährige Jahreshauptversammlung. Durch den emsigen Einsatz - wenn manchmal auch nur mit wenigen aktiven Helfern – wurden im letzten Jahr die vorgeschriebene Grilleinrichtung und auch eine Lagerhütte für Ausrüstungsgegenstände und Mobilar erstellt und in Betrieb genommen.