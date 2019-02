Rückblick auf Jahr mit Gegensätzen

Lauda-Königshofen.Die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Ruth Römig, wies eingangs einer Mitgliederversammlung darauf hin, dass am 26. Mai neben den Europawahlen- auch noch wichtige Kommunalwahlen stattfinden.

„Beide Wahlen,“ so die Vorsitzende weiter, „sind für uns richtungsweisend, denn vom Ergebnis der Europawahl wird abhängen, wohin sich die EU entwickeln wird. Gehen wir zu einem Europa, das die großen Fragen gemeinsam und solidarisch angeht und seinen Bürgern größtmögliche Freiheit gewährt, oder bekommen Populisten und nationale Egoisten noch mehr Einfluss, was die Spaltung unseres Kontinents noch weiter vorantreibt und Europa weltpolitisch in die Bedeutungslosigkeit versinkt?“

Noch bedeutsamer für viele Bürger in der Stadt sind jedoch in jüngster Zeit die Themen Bodenaufbereitungsanlage Gerlachsheim sowie die Flüchtlingsbetreuung mit oder ohne Security-Service.

Stadtrat Jochen Groß, der derzeit die SPD-Freie Bürger-Gemeinderatsfraktion mit Jutta Steinmetz am Runden Tisch vertritt, lobte die insgesamt sehr sachorientierte Diskussion in diesem Gremium und gab sich vorsichtig optimistisch, dass bei gutem Willen aller ein für alle Seiten akzeptables Ergebnis herauskommen könnte.

Siegfried Neumann, Vorsitzender der SPD-Freie Bürger-Fraktion, wies in diesen Zusammenhang den medialen Versuch der CDU-Fraktionsführung zurück, wonach der Runde Tisch auf ihre Initiative zurückzuführen sei.

„Dies ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit, denn es war unsere Fraktion mit Unterstützung der Freien Bürgerliste, dass folgende Rahmenbedingungen für die Durchführung des Runden Tisches formuliert wurden: 1) die Entscheidung über den Standort der Anlage muss vor den Kommunalwahlen und 2) die Steuerung und Organisation des Runden Tisches darf nicht von Bürgermeister Maertens, sondern von einem neutralen Mediator von außen durchgeführt werden.

Es war unsere allgemeine Überzeugung, dass eine Entscheidung nach den Kommunalwahlen den Status quo nicht positiv verändern würde und nur unter Einhaltung der Rahmenbedingungen ein sinnvolles Ergebnis herauskommen könne“, so Neumann.

Kommunalpolitisch betrachtet sei das letzte Jahr für die Bevölkerung in Lauda-Königshofen aber auch für den Gemeinderat ein Jahr teilweise tiefgreifender Gegensätze gewesen. Er erinnerte zum Beispiel an die Verschiebung der Haushaltsverabschiedung 2018, das Krisenmanagement und die Bürgerdemo in Sachen Bodenaufbereitungsanlage und schließlich Pro und Contra Security-Sevice zur Bewachung der Flüchtlingsunterbringung. Deshalb, so die Mandatsträger, sei es wichtig, dass der Gemeinderat als oberstes politisches Organ der Stadt auch nach den Wahlen gut aufgestellt ist und aus allen Schichten und Berufen engagierte Menschen bereit sind, zu kandidieren.

Im Anschluss der engagierten Diskussion wurden folgende Delegierte und Ersatzdelegierte für die Kreisdelegiertenkonferenz zur Aufstellung der Kreistagsliste gewählt: Fahti Bouamaid, Günter Brix, Jochen Groß, Helmut Hollerbach, Siegfried Neumann, Henry Przerwok und Ruth Römig. spd

