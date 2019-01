Rückblick auf zahlreiche Aktionen

Königshofen.Die Generalversammlung des Angelsportvereins fand im Sportheim des SV statt. Nach der Begrüßung des Vorsitzenden Jörg Aeckerle erhoben sich die Mitglieder zum Totengedenken. In seinem Bericht ließ er das vergangene Jahr nochmals Revue passieren. Der Vorsitzende würdigte alle Mitglieder für die vereinsinternen Aktivitäten und die zusätzlich geleisteten Arbeitsstunden.

Das Protokoll der letzten Generalversammlung, sowie der zahlreichen Vorstandssitzungen verlas Schriftführer Reiner Heinze.

Im April wurden das vereinsinterne Fischen der Mitglieder sowie der Anglerjugend durchgeführt. Im Mai fand erstmals ein Gaudi-Castingwettbewerb statt. Das Gemeinschaftsfischen mit Frühschoppen wurde im Juni sowie die Aalnacht mit gemütlichem Beisammensein im Juli durchgeführt.

Das Hechtfischen mit dem Saukopfessen fand im Oktober statt. Es wurden zahlreiche Säuberungsaktionen der Mitglieder sowie der Anglerjugend an Tauber und Umpfer durchgeführt. Im September nahmen die Angler anlässlich der Messe am Zug der Freiheit sowie am ersten Adventswochenende am Lichterglanz am Gooden teil.

Es folgten die Berichte der Gewässerwarte, vertreten durch Wolfgang Rupp. Er berichtete über den Besatz in der Tauber sowie die Auswertung der Fangergebnisse in 2018. Vergnügungsausschussvorsitzenden Claus Bischoff berichtete über die Aktivitäten und würdigte seine Ausschussmitglieder und alle Helfer für die gute Zusammenarbeit. Über das vergangene Jahr der Anglerjugendgruppe, die aus acht Jugendlichen besteht, berichtete Bernd Tombek. Er lobte die tolle Zusammenarbeit mit und in der Jugendgruppe. Er gab in groben Zügen die Angelevents für 2019 bekannt, wie unter anderem Gewässerkunde, Aalnacht, Kochevent mit Zubereitung von Fischgerichten sowie Castingwettbewerb mit Preisen. Treffpunkt für die Ausbildung ist jeden ersten Freitag im Monat von 16 bis 17.30 Uhr beginnend ab März am Anglerheim.

Kassenwart Lothar Maninger stellte Einnahmen und Ausgaben gegenüber und gab einen Überblick über die finanzielle Lage. Finanziell steht der Verein auf gesunden Füßen. Geprüft wurde er von den Kassenprüfern Gerald Schwab und Paul Schweser. Paul Schweser bescheinigte vollen Lobes eine korrekte Kassenführung. Daraufhin wurde die Entlastung des Vorstands beschlossen.

Die Königskette für den besten Fischer 2018 wurde an Jürgen Saul verliehen, gefolgt von Claus Bischoff (zweiter Platz) sowie Nikolai Becke (dritter Platz). rehe

