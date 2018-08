Rund um die edlen Tropfen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ bietet in den kommenden Wochen und Monaten tolle Angebote. Passend zum Schwerpunktthema „Taubertal – kulinarisch erleben“ gibt es zahlreiche weinselige Termine und Outdoor-Aktivitäten, die den Aufenthalt an Tauber und Main krönen.

Die Termine im Einzelnen: Samstag, 11., bis Sonntag, 12. August: 6. Wittighäuser Weindorf; Mittwoch, 15., bis Sonntag, 19. August: Rothenburger Weindorf; Freitag, 17., bis Samstag, 18. August: Taubertäler Weindorf in Bad Mergentheim; Freitag, 24., bis Montag, 27. August: Schüpfer Weinfest in Unterschüpf, Samstag, 8., bis Sonntag, 9. September: Weinfest Laudenbach; Samstag, 8., bis Sonntag, 9. September: Wein am Schloss in Tauberbischofsheim; Sonntag, 16. September: 9. Külsheimer Weinwandertag in Külsheim und Uissigheim; Sonntag, 16. September: Bremserfest in Adelshofen; Dienstag, 18. September: Federweißer-Wanderung in Bad Mergentheim; Samstag, 6., bis Montag, 8. Oktober: Wein- und Vespertage in Eiersheim; Samstag, 6., bis Samstag, 27. Oktober (jeden Samstag): Wein & Café im Weingut Benz in Beckstein; Dienstag, 9. Oktober: Rotweinwanderung in Bad Mergentheim; Samstag, 13. Oktober: Federweißer- und Zwiebelkuchenfest in Beckstein; Samstag, 27., bis Sonntag, 28. Oktober: Weinfest der Musikkapelle Gerlachsheim.

Zu diesen Veranstaltungen ist im Rahmen des Schwerpunktthemas auch die Teilnahme an einer Weinprobe „Brezel und Wein“ im Weingute Alte Grafschaft in Wertheim oder eine Fahrradtour entlang der Weinradreise möglich.