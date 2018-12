„Runder Tisch“ lässt nichts raus

Lauda-Königshofen.Seit einigen Wochen tagt in schöner Regelmäßigkeit im Rathaus in Lauda der „runde Tisch“ zur geplanten Aufbereitungsanlage der Firma Konrad Bau in Gerlachsheim. „Der ’runde Tisch’ hat es abgelehnt, weiter über die aktuelle Arbeit zu berichten“, beantwortete Bürgermeister Thomas Maertens eine Anfrage der Fränkischen Nachrichten.

„Wir stecken mitten in der Arbeit. Zudem erwartet der Gemeinderat auftragsgemäß, zuerst über die Ergebnisse informiert zu werden.“ Er bitte deshalb um Verständnis, so der Rathauschef.

So werde die interessierte Öffentlichkeit noch etwas Geduld aufbringen müssen, um bis April 2019 zu erfahren, auf welches Resultat man sich verständigt. ktm

