„Runder Tisch“ sucht nach einer Lösung

Lauda-Königshofen.Bereits zum fünften Mal tagte der „runde Tisch“, den der Gemeinderat eingesetzt hatte (wir berichteten).

Gegenstand der Beratungen sei, so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung, die Suche nach Alternativstandorten für das Vorhaben Aufbereitungsanlage der Firma Konrad Bau in Gerlachsheim. 14 vom Gemeinderat bestimmte Mitglieder beschäftigen sich unter der Leitung des externen Moderators intensiv mit den Standortkriterien und möglichen Alternativsandorten für dieses Vorhaben.

Dazu wurde auch eine neue Aufbereitungsanlage in Kupferzell besichtigt.

Die Beratungen werden im Januar fortgesetzt werden. Den Ergebnisbericht erwartet der Gemeinderat spätestens im April kommenden Jahres. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018