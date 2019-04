Rundgang der Partei

Lauda-Königshofen.Im Rahmen der vergangenen Zusammenkunft zur Vorbereitung der Kommunalwahl hat die Versammlungsrunde auch die ersten Termine bekanntgegeben, an denen die Möglichkeit besteht, vor Ort mit den Kandidaten der CDU zur Kommunalwahl sowie den Mandatsträgern in Gemeinderat und Kreistag persönlich zu sprechen und Anregungen mitzugeben. Bei einem Stadtteilrundgang können so Probleme und Fragen besprochen werden. Die erste Gelegenheit zum Austausch findet am 7. April ab 10 Uhr im Sportheim in Messelhausen mit einem gemeinsamen Frühschoppen mit MdB Alois Gerig statt.

Weiter geht am 24. April ab 18 Uhr in Sachsenflur und im Anschluss in Königshofen. Als weiterer Termin steht ein Besuch in Lauda fest, der am 25. April um 18 Uhr, stattfindet.

Die Rundgänge in den Stadtteilen werden fortgesetzt am 2. Mai, 18 Uhr, in Beckstein, am 9. Mai um 18 Uhr in Messelhausen und anschließend in Marbach, am 10. Mai um 19 Uhr in Unterbalbach, am 12. Mai, 18 Uhr in Gerlachsheim, am 15. Mai um 18 Uhr in Heckfeld und anschließend in Oberlauda sowie am 16. Mai um 18 Uhr in Deubach und anschließend in Oberbalbach.

Über die Tagespresse wird die Bevölkerung nochmals über alle Termine am jeweiligen Veranstaltungstag informiert. Über Einzelheiten und die Bürgergespräche wird auch rechtzeitig vor der jeweiligen Veranstaltung informiert.

Daneben weisen die Kandidaten auf die Möglichkeit hin, Ideen zur Kommunalwahl auch über die „Ideen-Postkarte“ einzusenden oder an idee@cdu-lauda-kgh.de per E-Mail einzureichen. Alle Ideen münden in die Diskussion über das Kommunalwahlprogramm für die kommenden fünf Jahre. cdu

