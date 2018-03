Anzeige

Lauda.Ein unbekannter Täter riss bereits am vergangenen Wochenende mutwillig zwei Metallabfalleimer aus der Verankerung, die vor dem Eingang des AWG-Modemarktes und dem Drogeriemarkt Müller in der Tauberstraße in Lauda aufgestellt waren. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lauda unter Telefon 09343/62130 entgegen.