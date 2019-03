Sänger blickten auf ein ereignisreiches Vereinsjahr

Oberbalbach.Zur Jahreshauptversammlung trafen sich im Vereinslokal die aktiven und passiven Mitglieder des Gesangvereins „Eintracht“ Oberbalbach, um über das abgelaufene Vereinsjahr den Rechenschaftsbericht des Vorstands zu hören und die Aktivitäten für das neue Jahr festzulegen.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Barbara Frank-Wohlgemuth wurde mit dem Kanon „Lobe den Herrn mein Seele“ der Verstorbenen des Vereins gedacht. Dies waren im vergangenen März Gerda Leber, die mehr als 70 Jahre den Chor mit ihrer Stimme bereicherte und im Juni 2018 starb das langjährige passive Mitglied Leo Moll.

Anschließend verlas die Vorsitzende einen Bericht über die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Besonders erwähnte sie das Chorjubiläum im Juli des vergangenen Jahres. Ein besonderer Dank galt der Chorleiterin Regina Markert, die neben den Chorproben auch immer dem Vorstand helfend unter die Arme greift und für alle Chormitglieder immer die richtige Anlaufstelle ist.

Schriftführerin Bärbel Renner verlas im Anschluss den detaillierten Jahresbericht. Neben den zahlreichen Chorproben im vergangenen Jahr waren Auftritte kirchlicher und weltlicher Art zu bewältigen. Der Höhepunkt für den Verein war sicherlich das Jubiläum „50 Jahre gemischter Chor“ im Juli 2018. Unter dem Motto „Musikalische und kulinarische Leckerbissen“ wurde mit dem Liederkranz Schäftersheim, dem Chor Young Voices aus Lauda, sowie dem Gesangsduo June & Leo kräftig gefeiert und ein sehr abwechslungsreifes Programm geboten. Diesen Abend nahm man auch zum Anlass, um zahlreiche Sänger für 25, 50, 65 und 70 Jahre im Verein zu ehren.

Ebenfalls im Juli ging es für den Verein für einen Tagesausflug nach Bayreuth. Nach einer Stadtführung ging es zur Führung durch das Markgräfliche Opernhaus, welches seit 2012 Unesco Weltkulturerbe ist und im April 2018 wieder eröffnet wurde.

Im November nahmen beide Chöre der Eintracht am Liederabend der Sängergruppe 3 teil. Hierzu lud im vergangenen Jahr der Männergesangverein Krensheim in die Stadthalle nach Grünsfeld ein. Desweiteren engagierte man an einem Samstagnachmittag mit Claudia Bähr eine zertifizierte Pädagogin und Musikkinesiologin, die den Sängern verschiedene Atemtechniken, oder auch des Formen der Töne näher brachte.

Im letzten Abschnitt ihres Vortrags berichtete die Schriftführerin von den insgesamt 38 Proben des gemischten Chores und den 40 Singstunden des Chores Arioso. Hierbei ging die Vorsitzende mit gutem Beispiel voran und fehlte trotz ihrer ganzen Vorstandsarbeit an nur einer einzigen Singstunde im abgelaufenen Vereinsjahr.

Im nun folgenden Kassenbericht erläuterte die Kassiererin Jutta Retzbach die jeweiligen Ein- und Ausgaben des Vereins. Die Kassenprüfer Werner Himmel und Norbert Rupp bescheinigten eine genaue, übersichtliche und einwandfreie Kassenführung. Auf ihren Antrag hin erteilte die Versammlung dem gesamten Vorstand einstimmig die Entlastung.

Mit dem Spruch „Chorgesang heißt: Wir singen erstens selbst und zweitens gemeinsam“ verlas im Anschluss die Chorleiterin Regina Markert ihren Bericht. Sie würdigte vor allem den Vorstand aber auch die Sänger beider Chöre. Sie freut sich besonders darüber, dass beide Chöre immer mehr zusammen wachsen und sich gegenseitig unterstützen. Mit der Vorschau auf das geplante Konzert im November und der Bitte an die Chormitglieder, auch weiterhin dem Verein die Treue zu halten, endete die Chorleiterin ihren Bericht. Im Anschluss übergab die Vorsitzende das Wort an Ortsvorsteher Christian-Andreas Strube. Er würdigte das Engagement des Vereins und die Vielzahl der Veranstaltungen, an denen man teilgenommen hat. Auch Stadtrat Marco Hess würdigte den Vorstand. Er freue sich schon auf die geplanten Veranstaltungen im laufenden Jahr.

Zum Abschluss der Versammlung gab die Vorsitzende noch einen kleinen Ausblick auf das Vereinsjahr 2019. Als nächstes nimmt der Chor am 31. März beim Benefizkonzert der Schule im Taubertal in Unterbalbach teil. Ebenso gibt es wieder ein Vereinsausflug und im November veranstalten die beiden Chöre der Eintracht wieder ein Konzert in der St. Georgskirche. Mit dem Dank der Vorsitzenden für geleistete Arbeit und der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit endete die Versammlung. bäre

